Der Weg nach Paris: Die Entwicklung der Esports-Weltmeisterschaft

In nur drei Auflagen hat sich der Esports World Cup zum größten Event im Wettkampf-Gaming entwickelt. Mit Dutzenden von Turnieren, den weltbesten Spieler:innen und Clubs sowie einem Preisgeld von über 70 Millionen Dollar hat der EWC neu definiert, was ein globaler E-Sport-Wettbewerb sein kann. Hier erfährst du, wie es dazu kam – und warum 2026 das bisher größte Kapitel darstellt.

01 Was ist der Esports World Cup?

Der Esports World Cup (EWC) ist der weltweit größte E-Sport-Wettbewerb mit mehreren Titeln, der über sieben Wochen hinweg die besten Spieler:innen und Clubs aus Dutzenden von Spielen zusammenbringt. Er wird von der Esports World Cup Foundation organisiert und bietet ein Preisgeld von mehr als 70 Millionen Dollar, das über einzelne Turniere, Qualifikationsrunden, MVP-Auszeichnungen und die Club-Meisterschaft vergeben wird.

Im Gegensatz zu den meisten E-Sport-Events konzentriert sich der EWC nicht auf einen einzigen Titel. Stattdessen deckt er Genres von FPS und MOBA bis hin zu Kampfspielen, Battle Royales und Schach ab, wobei die Club-Meisterschaft die Organisation belohnt, die über den gesamten Wettbewerb hinweg am besten abschneidet.

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02 Wie funktioniert die Club-Meisterschaft?

Die Organisationen sammeln in jedem Turnier Punkte basierend auf ihrer Platzierung: 1.000 Punkte für einen Sieg, 750 für den zweiten Platz, 500 für den dritten, 300 für den vierten und so weiter bis zum achten Platz.

Um für die Gesamtwertung qualifiziert zu sein, muss ein Verein bei mindestens zwei verschiedenen Turnieren unter die ersten acht kommen. Und um eine Chance auf den Titel zu haben, muss er während der Saison mindestens ein Turnier gewonnen haben. Dieses doppelte Kriterium stellt sicher, dass die Besten der Club-Meisterschaft auch ein dominantes Team in einem bestimmten Spiel ist – und nicht nur ein beständiges.

03 Die Anfänge der Esports-Weltmeisterschaft

Der Esports World Cup entstand nicht von heute auf morgen. Seine Wurzeln reichen zurück zu „Gamers Without Borders“, einer Reihe von Charity-E-Sport-Turnieren, die vom saudischen E-Sport-Verband ins Leben gerufen wurden, um während der Covid-19-Pandemie Spenden zu sammeln.

Im Jahr 2022 entwickelte sich diese Vision zu „Gamers8“, einem achtwöchigen Gaming-Festival in Riad mit einem Preisgeld von 13 Millionen Dollar, das im folgenden Jahr auf 33,5 Millionen Dollar anwuchs. Bei der Ausgabe 2023 wurden außerdem die „Club Awards“ eingeführt, mit denen Organisationen ausgezeichnet wurden, die sich in mehreren Spielen hervorgetan hatten. Die Idee, den besten Verein zu krönen, war geboren – und legte damit den Grundstein für den Esports World Cup.

04 Eine neue Ära für den E-Sport

Saudi-Arabiens Ambitionen im E-Sport sind Teil von „Vision 2030“, der langfristigen Strategie des Landes, seine Wirtschaft über das Ölgeschäft hinaus zu diversifizieren. Im September 2023 machten diese Ambitionen einen großen Schritt nach vorne mit dem offiziellen Start der E-Sport-Weltmeisterschaft und der Gründung der E-Sport-Weltmeisterschaftsstiftung auf der New Global Sport Conference. Was als Wohltätigkeitsturnier und Gaming-Festival begann, hatte sich zu einem globalen E-Sport-Wettbewerb entwickelt.

05 EWC 2024: Die erste Ausgabe

Die erste Ausgabe des Esports World Cup fand vom 3. Juli bis zum 25. August 2024 in Riad, Saudi-Arabien, statt. Es gab 23 Wettbewerbe in 22 verschiedenen Spielen mit einem Gesamtpreisgeld von 62,5 Millionen US-Dollar – damals das größte in der Geschichte des E-Sports.

Die Veranstaltung fand auf einem 59.900 Quadratmeter großen Gelände im Boulevard City in Riad statt und umfasste vier separate Arenen: die SEF-Arena, die 5V5-Arena, die BR-Arena und das Riad-Festival.

Das Preisgeld wurde in vier Kategorien aufgeteilt: die Club-Meisterschaft, Einzelturniere, Qualifikationsrunden und MVP-Auszeichnungen. Bei der Club-Meisterschaft wurden 20 Millionen Dollar unter den 16 besten Organisationen verteilt, während jeder Turnier-MVP 50.000 Dollar erhielt.

Team Falcons gewann die Club-Meisterschaft 2024 mit 5.665 Punkten und lag damit deutlich vor Team Liquid, das mit 2.545 Punkten den zweiten Platz belegte. Der Vorsprung war so groß, dass sich die saudische Organisation bereits mehr als eine Woche vor Ende der Veranstaltung rechnerisch den Titel gesichert hatte. Um das Niveau der EWC ins rechte Licht zu rücken, sei angemerkt, dass T1, der amtierende „League of Legends“-Weltmeister , beim diesjährigen LoL-Turnier den dritten Platz belegte.

06 EWC 2025: Eine logische Weiterentwicklung

Die zweite Ausgabe des Esports World Cup fand vom 8. Juli bis zum 24. August 2025 in Riad statt, mit 26 Wettbewerben in 25 Disziplinen und einem Gesamtpreisgeld von 71,5 Mio. $ – und übertraf damit die 2024 aufgestellten Rekorde.

Erweiterung des Programms

Der Esports World Cup 2025 nahm VALORANT, Crossfire, Schach, FATAL FURY: City of the Wolves und Naraka: Bladepoint in sein Programm auf. Schach erwies sich als die meistdiskutierte Neuerung, da Elite-Großmeister wie Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura und Ian Nepomniachtchi sich im Vorfeld des Turniers führenden E-Sport-Organisationen anschlossen.

Das ehemalige Club-Support-Programm wurde zum Club-Partner-Programm ausgebaut, das 40 Organisationen direkte Fördermittel in Höhe von 20 Millionen Dollar zur Verfügung stellte und das langfristige Engagement des EWC für das Wettkampf-Ökosystem bekräftigte.

Dann wurde im Juni 2025 der weltweit meistverfolgte Fußballer zum Botschafter des größten E-Sport-Events der Welt ernannt: Cristiano Ronaldo.

Das „Club Partner Programme“: 40 Vereine, 20 Millionen Dollar an direkter Förderung

Das ehemalige Club-Förderprogramm wurde auf 40 Organisationen ausgeweitet und in „Club Partner Programme“ umbenannt, wobei 20 Mio. $ direkt an die Clubs verteilt wurden, unabhängig von ihren Wettkampfergebnissen. Es bot ein finanzielles Sicherheitsnetz für Organisationen, die sich langfristig für das EWC-Ökosystem engagieren. Das war keine Kleinigkeit in einer Branche, die seit 2023 unter schweren wirtschaftlichen Turbulenzen litt.

Team Falcons: ein historisches Double

Team Falcons gewann die Club-Meisterschaft 2025 mit 4.900 Punkten und verteidigte damit erfolgreich den Titel, den es im Vorjahr errungen hatte. Die Organisation stellte Teams in 21 Titeln auf – die größte Präsenz im gesamten Wettbewerb.

Team Liquid und Team Vitality überschritten beide die 4.000-Punkte-Marke, obwohl sie weniger Teams ins Rennen schickten als die Falcons. Der Titelkampf blieb bis zur letzten Woche spannend, bevor die beiden Herausforderer ins Hintertreffen gerieten.

Team Falcons gewann außerdem den allerersten „Jafonso Award“, eine neue Auszeichnung für nicht gesetzte Teams, die es schaffen, den Titel zu holen. Benannt wurde er zu Ehren von João „jafonso“ Vasconcelos, dem einzigen Spieler, der 2024 ein EWC-Turnier über die Last-Chance-Qualifikation gewonnen hat.

07 Die EWC-Trophäe: Ein 9 kg schweres Schmuckstück

Die EWC-Trophäe, die der Klubmeisterschaft gewidmet ist, wurde 2024 in Riad enthüllt. Entworfen und gefertigt wurde sie von Thomas Lyte, einem in London ansässigen Silberschmied, der auch einige der Trophäen für die englischen Fußballligen gestaltet.

Die Trophäe ist 60 cm hoch und besteht aus über 9 kg Sterlingsilber. Das endgültige Design zeigt ineinander verschlungene Dreiecke, die von den Tasten eines Spielcontrollers inspiriert sind, während der Sockel aus einem 3D-gedruckten Modell gegossen wurde und dem Stamm einer Palme ähnelt.

08 Die drei Auflagen der Esports-Weltmeisterschaft auf einen Blick

Info EWC 2024 EWC 2025 EWC 2026 Daten 3. Juli-25. August 2024 8. Juli-24. August 2025 6. Juli-23. August 2026 Location Riad Riad Paris Anzahl der Turniere 23 26 25 Anzahl der Spiele 22 25 24 Pool Preisgeld 62,5 Millionen Dollar 71,5 Millionen Dollar 75 Millionen Dollar Pool Preisgeld Club-Wertung 20 Millionen Dollar 27 Millionen Dollar 30 Millionen Dollar Teilnehmende Clubs 30 40 40 Sieger Club Championship Team Falcons Team Falcons TBC Neue Spiele Erste Ausgabe Schach, VALORANT, Crossfire Trackmania, Fortnite Reload

09 Wo findet der nächste Esports World Cup 2026 statt?

Seit seiner Gründung im Jahr 2024 hat der E-Sport-Weltcup noch nie Riad verlassen. Im Jahr 2026 soll jedoch Paris aufgrund der instabilen Lage in der Region die erste Gastgeberstadt außerhalb Saudi-Arabiens werden.

Vom 6. Juli bis zum 23. August findet der EWC in der Paris Expo Porte de Versailles statt. 2.000 Spieler:innen, 200 Vereine, 100 Länder, 25 Turniere in 24 Spielen und ein Rekord-Preispool von 75 Millionen Dollar. Jede Ausgabe übertrifft die Maßstäbe der vorherigen.

Allein der Preisgeldpool für die Club-Meisterschaft beläuft sich auf 30 Millionen Dollar. Zu den neuen Disziplinen gehören „Trackmania“ und die Rückkehr von „Fortnite“ im „Reload“-Modus, nachdem ein Dreijahresvertrag mit Epic Games abgeschlossen wurde. „StarCraft 2“ und „Rennsport“ hingegen werden aus dem Programm gestrichen.

Dieser Wechsel nach Paris bedeutet nicht das Ende der Beziehung zwischen der EWC und Saudi-Arabien. Riad bleibt die historische Heimat des Wettbewerbs und sein wichtigster strategischer Partner. Ab Ende 2026 wird die saudische Hauptstadt mit dem Esports Nations Cup wieder im Einsatz sein, einem für den 2. bis 29. November geplanten Nationenwettbewerb, der ein neues Format auf Basis nationaler Vertretungen einführen wird.

10 Häufig gestellte Fragen

Was ist der Esports World Cup (EWC)? Der Esports World Cup ist der weltweit größte Multi-Game-Esports-Wettbewerb. Jeden Sommer versammelt er die besten Profiteams aus mehr als 20 verschiedenen Disziplinen, mit einem Gesamtpreisgeld von über 75 Millionen Dollar ab der Ausgabe 2026. Wer organisiert den Esports World Cup? Der EWC wird von der Esports World Cup Foundation (EWCF) organisiert, einer gemeinnützigen Organisation, die vom saudischen Staatsfonds (Public Investment Fund) finanziert wird. Die operative Durchführung der Wettbewerbe liegt in den Händen der ESL FACEIT Group. Wann findet der Esports World Cup 2026 statt? Der EWC 2026 findet vom 6. Juli bis zum 23. August 2026 zum ersten Mal in Paris (Paris Expo Porte de Versailles) statt, nachdem der Austragungsort aufgrund regionaler Instabilität im Nahen Osten verlegt wurde. Welche Spiele werden beim EWC in Paris im Programm sein? Beim EWC 2026 werden 25 Turniere in 24 Spielen ausgetragen, darunter League of Legends, Counter-Strike 2, VALORANT, PUBG, Apex Legends, Dota 2, Fortnite (Reload-Modus), Rocket League, Street Fighter 6, Tekken 8, Trackmania und Schach. Was ist die EWC-Club-Meisterschaftswertung? Die Club-Meisterschaft ist der disziplinübergreifende Wettbewerb der EWC: Organisationen (sogenannte „Clubs“) sammeln Punkte über alle Turniere hinweg. Der Club, der über alle Disziplinen hinweg am konstantesten abschneidet, gewinnt den Titel und einen Anteil am Preisgeld von 30 Millionen Dollar (Ausgabe 2026). Was verbindet die EWC mit Saudi-Arabien? Die EWC entstand aus „Vision 2030“, dem saudischen Strategieplan zur Diversifizierung der Wirtschaft des Landes. Sie ist der Nachfolger von Gamers8, einem E-Sport-Festival, das 2022 in Riad ins Leben gerufen wurde. Wer hat die E-Sport-Weltmeisterschaft gewonnen? In der Geschichte der EWC gab es bisher nur einen Sieger: Team Falcons. Die saudische Organisation holte 2024 und 2025 zwei Siege in Folge. Welche Rolle spielt die Esports World Cup Foundation? Die Esports World Cup Foundation (EWCF), die im März 2026 in Esports Foundation umbenannt wurde, ist die gemeinnützige Organisation, die den gesamten Wettbewerb leitet. Finanziert durch den staatlichen Investitionsfonds Saudi-Arabiens (Public Investment Fund), ist sie für die Auswahl der Spiele im Programm, die Verwaltung des Club-Partner-Programms und die Koordination mit dem technischen Betreiber, der ESL FACEIT Group, verantwortlich. Außerdem treibt sie die Entwicklung des globalen E-Sport-Ökosystems durch ihre mehrjährigen Partnerschaften mit Publishern wie Riot Games, Epic Games und der SNK Corporation voran. Wo liegen die Ursprünge der E-Sport-Weltmeisterschaft? Der Esports World Cup hat seine Wurzeln in Gamers8, einem E-Sport-Festival, das 2022 vom saudischen E-Sport-Verband in Riad ins Leben gerufen wurde und dessen anfängliches Preisgeld 13 Millionen Dollar betrug. Im Jahr 2023 führte Gamers8 die „Club Awards“ ein, ein Format mit mehreren Spielen, und war Gastgeber der letzten FIFAe-Weltmeisterschaft. Im Oktober 2023 wurde Gamers8 auf der „New Global Sport Conference“ in Riad zum Esports World Cup. Die erste Ausgabe fand im Juli 2024 statt.