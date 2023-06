Warum du die Eurobike 2023 nicht verpassen darfst!

Halle 8 – The Future of Mobility: Wer in die Zukunft der Mobilität sehen will, muss sich in Halle 8 begeben! Hier gibt es auf 30.000 m2 Ausstellungsfläche alles zu den Themen E-Mobilität – vom Lastenrad, über den e-Scooter bis zum neu gedachten E-MTB und E-Gravel. In der Start-Up Area in Halle 8 findest du auch die Newcomer der Branche.