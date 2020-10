Was erwartet dich in EVE Echoes?

Wie bei EVE Online reist euer virtuelles Alter Ego auch in EVE Echoes durch die gigantische Galaxie namens New Eden. Natürlich bist du dort nicht alleine, sondern tummelst dich

Wie bei EVE Online reist euer virtuelles Alter Ego auch in EVE Echoes durch die gigantische Galaxie namens New Eden. Natürlich bist du dort nicht alleine, sondern tummelst dich mit tausenden anderen Spielern in den unzähligen Regionen .

Wie bei EVE Online reist euer virtuelles Alter Ego auch in EVE Echoes durch die gigantische Galaxie namens New Eden. Natürlich bist du dort nicht alleine, sondern tummelst dich mit tausenden anderen Spielern in den unzähligen Regionen .

Lohnt sich der Download von EVE Echoes?

Wer EVE Online am PC spielt, wird sich sicherlich fragen, ob sich der Download des mobilen Ablegers lohnt? So viel vorweg: Die beiden Spiele sind

Wer EVE Online am PC spielt, wird sich sicherlich fragen, ob sich der Download des mobilen Ablegers lohnt? So viel vorweg: Die beiden Spiele sind nicht miteinander verknüpft . Es kann also nicht der Spielstand aus EVE Online mobil weitergespielt werden.

Wer EVE Online am PC spielt, wird sich sicherlich fragen, ob sich der Download des mobilen Ablegers lohnt? So viel vorweg: Die beiden Spiele sind nicht miteinander verknüpft . Es kann also nicht der Spielstand aus EVE Online mobil weitergespielt werden.