Everspace 2: Mit diesen 7 Tipps seid ihr für den Weltraum-Shooter gewappnet

Everspace 2 , von dem deutschen Studio ROCKFISH Games , schlägt in eine ähnliche Kerbe. Während der Vorgänger noch ein Roguelike im Weltall war, ballert ihr euch in Teil zwei nun durch einen waschechten Looter-Shooter . Ihr erlebt eine Geschichte, die sich über mehrere Sonnensysteme zieht, charismatische Charaktere beinhaltet und euch die Chance gibt, massig Beute zu sammeln. Ihr werdet euer Raumschiff verbessern, neue Fähigkeiten lernen und unterschiedliche Waffensysteme testen.

In Everspace 2 erkundet ihr unterschiedliche Galaxien

Und auch wenn der Einstieg in Everspace 2 relativ einfach ist, gibt es ein paar Dinge, die man eventuell leicht übersehen kann. Damit ihr für euer

Und auch wenn der Einstieg in Everspace 2 relativ einfach ist, gibt es ein paar Dinge, die man eventuell leicht übersehen kann. Damit ihr für euer Weltraum-Abenteuer gewappnet seid, verraten wir euch sieben Tipps , die wir gerne gekannt hätten, als wir Everspace 2 zum ersten Mal gestartet haben.

Wer bisher vor allem First Person Shooter gespielt hat, dem wird die Steuerung von Everspace 2 zu Beginn etwas schwammig vorkommen. Denn das Fadenkreuz “zieht” euer Raumschiff etwas hinterher. Es gibt allerdings ein paar

Wer bisher vor allem First Person Shooter gespielt hat, dem wird die Steuerung von Everspace 2 zu Beginn etwas schwammig vorkommen. Denn das Fadenkreuz “zieht” euer Raumschiff etwas hinterher. Es gibt allerdings ein paar Einstellungen , die euch eventuell dabei helfen können, schneller ein Gefühl für die Kontrolle eures Schiffs zu bekommen.

Zum einen könnt ihr die Kameraperspektive wechseln. Vielleicht hilft euch die Ansicht aus dem Cockpit (oder die direkte Ego-Ansicht). Oder ihr stellt ein, dass sich das Fadenkreuz ständig in der Mitte des Bildschirms befindet. Experimentiert mit diesen Optionen und ihr werdet sicher etwas finden, was für euch funktioniert.

