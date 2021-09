Geniale Combo: Freerunning in der Basis von KAMAZ-Master

Im dem Video, das weiter oben zu sehen ist, spielt Aroyan einen Angestellten, der zu seinem Arbeitsplatz eilt und auf dem Weg dorthin mehrere Hindernisse überwinden muss. Vladimir Chagin schlüpft in der Zwischenzeit in seine reale Rolle als Kamaz-Master-Chef, der genau darauf achtet, dass in der Firma alles reibungslos läuft.

Aroyan sagte: "Alle Freerunning-Elemente in diesem Video habe ich zum ersten Mal unter so ungewöhnlichen Umständen gemacht. Speziell für dieses Projekt habe ich mir beim Training völlig neue Kombinationen bekannter Manöver ausgedacht. Der ungewöhnliche Ort und die Performance-Bedingungen haben es zu einer echten Challenge gemacht. Ich kann es selbst nicht glauben, dass ich das alles geschafft habe!"

