Bike Check mit Evie Richards: Trek Supercaliber

hat sich seit ihrem Aufstieg in die UCI XCO

-Elite im Jahr 2020 zu einer ernstzunehmenden Größe entwickelt. Die 25-jährige Britin gewann beide XCC-Rennen in der verkürzten Saison 2020, krönte sich 2021 zur Weltmeisterin und holte ihren ersten Sieg über die olympische Distanz mit unglaublich dominanten Performances am Ende des Weltcups. Beim doppelten Saisonfinale in Nové Město fuhr sie in einer eigenen Liga und ließ sie ihrer Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance.