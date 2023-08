Als die britische Radsportlerin Evie Richards auf der internationalen Cyclocross Szene auftauchte und bei der U23-Cyclocross (CX)-Weltmeisterschaft 2016 im belgischen Zolder das Regenbogentrikot der Weltmeisterin eroberte - ihr erstes Cyclocross-Rennen außerhalb Großbritanniens -, überraschte sie die meisten ihrer internationalen Konkurrenten. "Niemand hatte überhaupt eine Ahnung, wer ich war", lacht Richards, die damals erst 18 Jahre alt war.

Sieben Jahre später wissen die Konkurrenten der 26-Jährigen genau, wer sie ist - eine sehr vielseitige Weltklassefahrerin. Richards hat auf ihrem Weg einige beeindruckende Seniorentitel gesammelt - eine Elite UCI Cross-Country (XCO) Weltmeisterschaft, Commonwealth XCO Gold, zwei Elite UCI MTB XCO World Cup Siege und drei UCI MTB Short Track (XCC) World Cup Siege. Ganz zu schweigen von ihrem Können im CX, wo sie zwei U23-CX-Weltmeisterschaften und vier nationale U23-CX-Titel gewonnen hat.

Nicht schlecht für jemanden, der nur "aus Fitnessgründen" mit dem Radsport begonnen hat. Wo hat also alles angefangen?

01 Sportliche Ambitionen

Evie Richards hat ihren Rhythmus gefunden und das macht glücklich. © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Da sie in einer sportbegeisterten Familie in Malvern, einer Kleinstadt in der englischen Grafschaft Worcestershire, aufwuchs, bestand nie ein Zweifel daran, dass Richards ihrer Leidenschaft für den Sport folgen würde. Der Radsport war allerdings noch nicht auf dem Radar der Familie Richards - stattdessen wurden die Wochenenden im örtlichen Rugbyclub verbracht. Ihre erste Inspiration fand Richards im englischen Rugby-Nationalspieler Jonny Wilkinson. "Ich weiß noch, wie ich Jonny Wilkinson beim Kicken zusah - seine Hingabe. Er war der ultimative Sportler und ein großes Vorbild für mich.

Ich dachte: 'Eines Tages möchte ich mein Trikot auch präsentieren können' - also habe ich jede Sportart ausprobiert, bis ich eine fand, in der ich mir ein Trikot vorstellen konnte. Evie Richards

Aber erst als sie in die Mittelschule kam und die Nationaltrikots ehemaliger Schüler an den Wänden sah, verdoppelte Richards ihren sportlichen Ehrgeiz. Ich dachte: 'Eines Tages möchte ich mein Trikot auch präsentieren können' - also habe ich jede Sportart ausprobiert, bis ich eine fand, in der ich mir ein Trikot vorstellen konnte.

Da der Druck der Einzelsportarten sie nervös machte ("Ich konnte in der Schule nur Crosslauf machen, wenn ich allein lief und die Zeit gemessen wurde!"), wandte sich Richards dem Mannschaftssport zu und war besonders erfolgreich im Hockey, das sie auf Bezirksebene spielte. Dann schlug ein Trainer der Mannschaft vor, sich in der Nebensaison eine andere Sportart zu suchen, um die Hockey-Fitness zu erhalten.

Evie und ihr Vater, Gareth © Evie Richards Sie war ein angehender Hockeystar, bevor sie mit dem Radfahren begann © Evie Richards Richards' erster Sieg im nationalen Elite-Cyclocross war im Dezember 2015 © Evie Richards Evie Richards wuchs in einer sportbegeisterten Familie auf © Patrick Lundin/Red Bull Content Pool

"Radfahren war der einzige Sport, den ich nicht ausübte. Mein Vater hatte gerade ein Fahrrad angeschafft und ich wollte weiterhin an den Wochenenden in einem örtlichen Hofladen arbeiten, um Geld zu verdienen. Also begann ich mit ihm eine Ausfahrt, bei der wir abwechselnd liefen und fuhren", erinnert sich Richards. "Von meinem ersten Lohn kaufte ich mir eine Art Cyclocross-Rad, einfach das billigste aus dem Fahrradladen. Von da an fuhren wir an den Wochenenden gemeinsam zum Hofladen."

Mountainbike-Rennen war der nächste logische Schritt - dieses Mal ohne Richards übliche Nervosität. "Es war schön, weil es außerhalb der Schule war; niemand wusste, dass ich an diesen Wettkämpfen teilnahm, ich fühlte keinen Druck. Es war einfach eine lustige Sache, die ich mit Dad machen konnte."

Ihr erstes Fahrrad war ein Cyclocross-Rad und die Liebe blieb. © Patrik Lundin / Red Bull Content Pool

02 Talent entdeckt

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, und nachdem sie 2014 mehrere nationale XCO-Serien gewonnen und bei den UCI XCO Junior National Championships den zweiten Platz belegt hatte, wurde British Cycling auf sie aufmerksam. "Ich bekam einen Anruf, in dem ich gefragt wurde, ob ich bei den [Mountainbike-]Weltmeisterschaften 2014 in Norwegen antreten wolle. Ich habe erst vor Ort gemerkt, was für eine große Sache es war, ausgewählt zu werden", sagt sie. "Als ich sah, dass ich gegen die Besten der Welt antrat, wurde mir klar, wie groß die Chance war, die sich mir so früh in meiner Karriere bot.

Während ihre Freunde Partys feierten, radelte Evie quer durch Europa © Jan Kasl / Red Bull Content Pool

RIchards schloss sich der Great Britain Junior Academy an und fuhr an den Wochenenden mit Europas besten Mountainbike-Talenten die Junior World Series, während sie in der Schule für ihr Abitur lernte und einen Teilzeitjob in einem Supermarkt ausübte. "Es war das Beste überhaupt; wir fuhren nach Deutschland, Italien, überall hin. Am Montag sprachen meine Freunde über die Partys vom Wochenende, aber ich war gerade erst aus Europa zurückgeflogen."

Ich erinnere mich noch daran, wie ich um 22 Uhr nach der Arbeit oder um 5 Uhr morgens, vor meiner Schicht im Supermarkt, Turbo-Sessions machte. Schon damals war ich ziemlich entschlossen Evie Richards

Evie Richards in Aktion auf ihrem XCO-Bike in den Hügeln von Malvern © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Ihre harte Arbeit hat sich mit einer phänomenalen Silbermedaille bei den UCI Mountainbike Cross-Country Junioren-Weltmeisterschaften 2016 in Andorra ausgezahlt. "Es war ein unglaubliches Erlebnis, bei dem 25 von meiner Familie und Freunden zugesehen haben."

03 Entscheidungen, die das Leben verändern

Nach dem Hochgefühl der Silbermedaille erlebte Richards einen schweren Tiefpunkt, als sie im Zuge ihrer Olympiahoffnungen nach Manchester zog und sich dort isoliert und unglücklich fühlte. "Das würde ich niemandem wünschen", klagt sie. "Es war die härteste Zeit in meiner Radsportkarriere. Wir wohnten weit außerhalb von Manchester und ich kannte niemanden. Ich habe mich wirklich abgekämpft."

Die Teilnahme am regionalen Cyclocross verlieh ihr ein gezieltes Training © Patrik Lundin / Red Bull Content Pool

Ihre Energie in regionale Cyclocross-Rennen am Wochenende zu stecken, gab ihr einen neuen Fokus und ein neues Hilfsmittel fürs Training. "Ich hatte nichts anderes zu tun, als hart zu trainieren, also fuhr ich fast jedes Wochenende Cross-Rennen. Für mich war es schön andere Leute zu sehen und mein Training zu variieren. Es hat mir Spaß gemacht, und es hat meine Woche etwas aufgelockert.

Ich sagte, ich würde das Rennen an diesem Wochenende fahren, aber eigentlich wollte ich nie wieder auf ein Fahrrad steigen. Evie Richards

Trotzdem hätte sie in der Woche vor der UCI U23 National CX Championship 2015-16 fast mit dem Radfahren aufgehört, weil sie in Manchester so unglücklich war. "Ich sagte, ich würde das Rennen an diesem Wochenende fahren, aber ich wollte nie wieder auf ein Fahrrad steigen. Glücklicherweise änderte sie ihre Meinung, als sie das Rennen gewann - und ihren Traum vom Nationaltrikot verwirklichte. "Das hat mir gezeigt, dass ich gut bin und dass ich einen anderen Weg finden muss, damit es funktioniert und mir Spaß macht."

Evie Richards strahlt beim MTB-Weltcup 2019 in Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Nur eine Woche später, im Alter von 18 Jahren, startete Richards bei der ersten U23-UCI-CX-Weltmeisterschaft in Zolder, Belgien, wo sie relativ unbekannt war. "Ich hatte nur ein paar nationale Rennen bestritten - hauptsächlich lokale Ligarennen. Ich war so weit hinten in der Startaufstellung, dass ich definitiv nicht dachte, dass ich gut abschneiden würde und ich erinnere mich, dass ich mich vor dem Rennen so müde fühlte."

Aber sie schlug sich wacker, gewann das Rennen mit einer halben Minute Vorsprung und holte sich das Regenbogentrikot des Weltmeisters. Sie fuhr auf einem Mountainbike, das ihr die britische Downhill- und Enduro-MTB-Fahrerin Tracy Moseley , eine langjährige Unterstützerin von Richards, geliehen hatte. "Ich glaube, alle waren ziemlich schockiert, dass ich gewonnen hatte, denn ich war eine Unbekannte. Ich wusste erst am nächsten Morgen, dass es eine große Sache war, als mein Telefon über Nacht verrückt spielte und die Leute am Zelt für Fotos Schlange standen!"

04 Durchschlagende Leistung

Sie gewann 2017-18 ihren ersten CX-Weltcup bei den Senioren. © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Richards war ein Phänomen in der U23-Kategorie, aber ihr Durchbruch kam bei einem Elite-Cyclocross-Rennen, bei dem sie fast nicht gestartet wäre. Wenige Tage vor dem UCI CX World Cup 2017 in Namur, Belgien, kugelte sich Richards das Knie aus, das zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten nachgab. Sie war verzweifelt. "Ich weinte mir die Augen aus und suchte nach Flügen nach Hause, um es untersuchen zu lassen", erinnert sie sich.

Unglaublicherweise "passte es wieder", und so trat Richards gegen hochdekorierte Elite-Cyclocrosser wie Jolanda Neff, Pauline Ferrand-Prévot und ihre britische Kollegin Nikki Brammeier an. Auf einer der härtesten Cyclocross-Strecken der Welt setzte sie sich mit 15 Sekunden Vorsprung gegen die besten Fahrerinnen der Welt durch und gewann. "Es war wieder einmal ein Schock. Ich habe Pauline immer beobachtet, und als ich sie und Yolanda überholte, fühlte ich mich so stark. Dann überholte ich Nikki. Ich habe nicht einmal über Taktik nachgedacht, sondern einfach beschlossen, so hart zu fahren, wie ich konnte.

Evie Richards bezwingt einen Anstieg auf der Strecke von Nové Město 2019 © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Der Gewinn der Silbermedaille bei den Commonwealth Games war ein echter 'Kneif-mich'-Moment, das einzige Mal, dass ich auf dem Podium geweint habe. Ich war so emotional, weil es etwas war, wovon ich immer geträumt hatte. Evie Richards

Auf der Erfolgswelle gelang Richards in der Saison 2017-18 ein Hattrick von aufeinanderfolgenden nationalen U23-CX-Titeln und sie gewann ihre zweite U23-CX-Weltmeisterschaft. Zwei Monate später folgte die Silbermedaille bei den Commonwealth Games im Cross-Country-Mountainbike in Australien - ihr bisher stolzester Moment. "Es war ein echter 'Kneif-mich'-Moment, das einzige Mal, dass ich auf dem Podium geweint habe", erklärt sie. "Ich war so emotional, weil es etwas war, wovon ich immer geträumt hatte."

05 Verletzungen und Lichtblick

Der nächste große Rückschlag kam, als Richards' andauernde Knieprobleme einen kritischen Punkt erreichten und es sich während einer Physio-Sitzung beim Training in Girona, Spanien, 2018 auskugelte. "Ich hatte gerade eine vierstündige Fahrt und eine Trainingseinheit hinter mir und sagte zu meiner Swanny (Betreuerin), dass alles wieder in Ordnung sei", erinnert sie sich. "Kurz darauf sagte sie mir, ich solle mich umdrehen und schrie dabei vor Schmerzen, dass jemand einen Krankenwagen rufen solle."

Eine Knieoperation im Jahr 2019 machte ihre Pläne zunichte, ihre nationalen und U23-Weltmeistertitel im Cyclocross zu verteidigen, aber sie erwies sich als Wendepunkt in ihrer Einstellung zum Training und zum Leben im Allgemeinen. "Während meiner Genesung wurde mir klar, dass ich einen Tunnelblick entwickelt hatte und dachte, dass ein Athlet nur trainieren und sonst nichts tun kann. Als ich dem GB-Team beitrat, hörte ich auf mich mit all meinen Freunden zu treffen. Ich verzichtete auf soziale Kontakte, weil ich dachte, dass sie dem Training schaden würden. Außerdem habe ich zu viel trainiert und zu wenig gegessen, um so leicht wie möglich zu werden.

Mit Krafttraining im hat sich Evie auf die Saison 2020 vorbereitet © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Seit der Verletzung war ich noch nie so glücklich. Ich genieße jede einzelne Trainingseinheit. Ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch Evie Richards

"Ich erkannte, dass ich meine Verletzung positiv nutzen und andere Dinge als den Radsport finden sollte, die mich glücklich machen. Also begann ich mich wieder mit Freunden zu treffen und viele normale Dinge zu tun, die ich mir abgewöhnt hatte - wie einkaufen gehen oder in Cafés. Ich merkte, dass ich mich dadurch schneller erholte und an den Tagen, an denen ich tatsächlich trainierte, auch härter trainierte."

06 Ein traumhafter Einstieg in den Elitesport

Mit ihrem Aufstieg in die Eliteklasse im Jahr 2020 war Richards in einer guten Ausgangsposition, um ihren Traum vom Sieg bei den größten Rennen zu verwirklichen, und wollte sich ausschließlich auf XCO-Rennen konzentrieren. Doch dann brach die Pandemie aus, und das gesamte Training außerhalb der Saison schien umsonst gewesen zu sein, da die Sportveranstaltungen pausiert wurden. Als die verkürzte Saison schließlich im Oktober begann, hatte Richards gute Voraussetzungen und konnte die beiden XCC-Rennen in Nové Město gewinnen. Es waren ihre ersten Siege in der Elite-Kategorie.

2 Min Evie Richards spricht über ihren XCC-Sieg in Nové Město Trek Factory-Athletin Evie Richards spricht über ihren XCC-Sieg beim UCI World Cup 2020 in Nové Město.

07 Volltreffer 2021

Zu Beginn der Weltcupsaison 2021 hätte man Richards gute Chancen auf weitere XCC- und XCO-Titel eingeräumt. Beim ersten Weltcup der Saison in Albstadt, Deutschland, lief es nicht gut für sie, aber bei der nächsten Runde in Nové Město holte sie mit einem fünften Platz ihr erstes XCO-Podium bei den Senioren. Beim nächsten XCO-Rennen in Les Gets konnte sie sich weiter verbessern und wurde Dritte. Im Juli vertrat sie Großbritannien bei den Olympischen Spielen und wurde in Tokio Siebte. Man hatte das Gefühl, dass ihre neugewonnene Konstitution zu etwas Großem führen würde.

Vor den Weltmeisterschaften in Val di Sole im August galt Richards sowohl im XCC- als auch im XCO-Rennen als Außenseiterin. Eine Silbermedaille im allerersten XCC-Weltmeisterschaftsrennen gab ihr einen Vertrauensschub für das XCO-Rennen. Obwohl sie nach der ersten Runde 30 Sekunden Rückstand auf die Titelverteidigerin von 2020, Pauline Ferrand-Prévot, hatte, kämpfte sich Richards an ihr und dem Rest des Feldes vorbei und gewann am Ende im Alleingang mit 1,3 Sekunden Vorsprung und wurde XCO-Weltmeisterin.

"Als ich die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, dachte ich: Oh mein Gott, ich kann das wirklich".

Evie Richards hat die Weltmeisterschaft souverän gewonnen © Bartek Woliński/@wolisphoto

Den größten Sieg der Karriere zu wiederholen, bringt einen gewissen Druck mit sich, aber Richards schaffte es, nur sieben Tage nach ihrem Weltmeisterschaftssieg beim Weltcup in der Lenzerheide dem berühmten regenbogengestreiften Trikot der Weltmeisterin gerecht zu werden. In der vorletzten Runde in der Schweiz setzte sie sich vom Hauptfeld ab und holte sich den Sieg und damit ihren ersten Sieg im Elite-XCO-Weltcup.

1 Min Damen XCO Finale – Lenzerheide Das spannende Finale im XCO-Rennen der Damen in Lenzerheide.

Richards war ganz klar in der Form ihres Lebens. Nach zwei Siegen in den letzten beiden Elite-Rennen war sie die klare Favoritin auf den Sieg im XCO bei der letzten Runde in Snowshoe. Ihr Wochenende begann mit einem Sieg im XCC - ihrem ersten im Jahr 2021 und dem dritten in ihrer Elite-Karriere - aber das Beste hob sie sich für den Sonntag auf, als sie einen weiteren Solosieg errang und damit zwei XCO-Weltcupsiege in dieser Saison einfuhr.

"Ich habe dieses Gefühl [Favorit zu sein] noch nie gehabt. Viele Leute sagten: Du gehst gut mit der Rolle um und es sieht nicht so aus, als hättest du den Druck Favorit zu sein, an dich herangelassen."

"Ich glaube, so hatte ich das noch gar nicht gesehen. Ich sagte zu meiner Psychologin: Ist schon gut, es ist nicht so wichtig - es ist nur ein Trikot. Aber in Snowshoe hatte ich das Gefühl, unter Druck zu stehen. Nachdem ich die WM und den Weltcup in Lenzerheide gewonnen hatte, wurde ich ein bisschen nervös."

9 Min Evie Richards' Saison-Rückblick 2021 Die neu gekrönte XCO-Weltmeisterin Evie Richards wirft einen Blick auf ihre Mercedes-Benz UCI Mountainbike World Cup-Saison 2021.

08 Richtig essen

Richards hat es schon oft gesagt, dass sie mit der richtigen Ernährung zu kämpfen hat. Probleme in der Vergangenheit führten nicht nur zu einem starken Leistungsabfall, sondern auch dazu, dass ihre Periode ausblieb. "Ich habe eine Phase durchgemacht, in der ich wirklich zu wenig gegessen habe, und das geht nie gut aus", sagt sie. "Man denkt immer, dass man dadurch schneller wird, aber das stimmt nicht - es ist immer etwas Negatives."

Sie hat in der Vergangenheit mit der Ernährungsberaterin Renee McGregor zusammengearbeitet, und das hat zu einem enormen Unterschied in ihrem Training und ihrer Leistung im Sattel geführt.

09 Aufbau vor Tokio

In der Saison 2022 konnte Richards nicht ganz an ihr Spitzenjahr 2021 anknüpfen. Ein Magen-Darm-Infekt, den sie während der ersten Runde in Petrópolis in Brasilien hatte, behinderte ihre Rennleistungen dort, weiters sorgten Rückenschmerzen dafür, dass sie in den folgenden Runden nicht ganz bei Kräften war. Richards verpasste das Rennen in Leogang im Juni, um ihrem Rücken eine Pause zu gönnen und sich behandeln zu lassen. Sie kehrte Ende Juli zurück, um an den britischen Meisterschaften im Vorfeld der Commonwealth Games in Birmingham teilzunehmen. Als herausragende Weltklasse-Athletin im Feld, gewann sie die Goldmedaille.

Goldmedaille bei den Commonwealth Games © Bartek Wolinski

Bei den nächsten Weltmeisterschaften in Les Gets wollte Richards ihren Titel verteidigen, musste sich aber geschlagen geben und kehrte auch vom letzten Weltcuprennen in Val di Sole in Italien mit leeren Händen zurück.

"Ich habe in den Wochen nach den Commonwealth Games so hart trainiert, um so schnell wie möglich zu werden. Und ich wusste, dass die Zeit nicht ausreichte, um dorthin zu kommen, wo ich wirklich hinwollte. Aber ich war glücklich, weil ich wusste, dass ich alles versucht habe, um wieder an die Startlinie zu kommen."

43 Min Der Kampf um den olympischen Erfolg Wir sprechen mit Evie Richards, die sich einen Kindheitstraum erfüllte, als sie das Team GB beim Radrennen in Tokio vertrat.

Die Saison 2023 hat Evie noch keinen weiteren Erfolg gebracht. Ihre bisherigen Leistungen stimmen jedoch zuversichtlich, da sie in drei der vier XCO-Rennen Top-10-Platzierungen erreicht hat. In dieser Phase der Saison und mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 ist Richards mit ihren Fortschritten sehr glücklich.