Evie Richards rekapituliert ihre World Cup Saison 2021

startete während der verkürzten UCI Cross-Country Mountainbike World Cup-Saison 2020 mit zwei herausragenden Siegen im XCC-Short-Track in ihr Debüt-Jahr in der Elite. Damit waren die Erwartungen vor der Saison 2021 groß, während ihr Name vor dem

"Wenn du das erste World Cup-Rennen bestreitest, weißt du nie, was dich erwartet, aber ich dachte mir zuvor nicht, dass es so schlecht laufen wird", meint sie.

Richards erzählt im Video oben von ihren Emotionen, mit denen sie nach ihrem enttäuschenden Start in die Saison zurechtkommen musste, und wie sie diese überwand, um sich am Ende zur XCO-Weltmeisterin 2021 zu krönen. Die Highlights liest du hier...

"Ich bin immer zu Rennen gekommen und dachte mir: 'Ich bin so langsam, jeder andere ist um so vieles schneller'", erinnert sie sich. All das veränderte sich in dieser Saison. "Eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe, ist, mir selbst zu vertrauen."

"Die Crowd in Snowshoe ist großartig, aber in Val di Sole, wo ich mir den Titel holte, war die Stimmung so, wie nirgendwo sonst", meint sie. "Die Geräuschkulisse in mir war wie der Wind. Es war einfach unglaublich. Ich fühlte mich ganz und gar angespornt."

. Denkt man an die Streckenbedingungen an diesem Tag - es war nass, rutschig und schlammig, so viel sei gesagt - dann sollte dieser Aufschwung in der Performance keine wirkliche Überraschung sein.

"Zuvor war alles relativ leer in meinem Kopf. Mittlerweile habe ich vor dem Rennen aber einen Plan, womit es viel gibt, an das man denken muss", erklärt Richards. "Es geht vor allem darum, wie ich mir meine Energie einteile, wie die anderen fahren und welche Konkurrentinnen um mich sind."

Am Ende vieler dieser Rennen fühlt sich mein Hirn leer an.

