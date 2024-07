EVO 2024 - Das sind die Red Bull-Favoriten

Heute ab 19 Uhr deutscher Zeit ist es soweit: Evolution 2024, das größte Fighting Game-Turnier der Welt, startet seine Vorrunden. In Las Vegas spielen über 10.000 Spieler:innen über die Dauer von drei Tagen darum, den Champion-Titel in 8 unterschiedlichen Fighting Games zu gewinnen. Dieses Jahr tritt die internationalen Teilnehmer:innen in den folgenden Spielen an:

Street Fighter 6

Tekken 8

Granblue Fantasy Versus: Rising

Under Night In-Birth II [Sys:Celes]

Mortal Kombat 1

Guilty Gear Strive

The King of Fighters XV

Street Fighter III: 3rd Strike

Eine detaillierte Übersicht zu den Spielen und aktuellen Champions findet ihr in unserem ausführlichen Artikel zu EVO 2024 .

10 Min Esports Esport Stars wie Daigo and Tanukana erzählen uns vom Leben als Pro-Gamer in Japan.

Wie auch in den vergangenen Jahren nehmen einige Red Bull-Athleten an EVO teil. In diesem Jahr fokussieren sich diese auf die beiden größten Titel des Events: Street Fighter 6 und Tekken 8. Wir haben uns einmal angesehen, wie die Chancen unserer Profis stehen, auf dem ersten Platz des Turnierbaums zu landen.

01 Adel “Big Bird” Anouche

Big Bird empfiehlt einen Charakter zu wählen, der einem optisch gefällt © Li Xiu Hoang/Red Bull Content Pool

Spiel: Street Fighter 6

Charakter: Rashid

Beste EVO-Platzierung: 2. Platz (EVO 2019)

Big Bird glänzt seit dem Release von Street Fighter 6 mit wirklich herausragenden Resultaten. Mit seinem damaligen Main-Character Marisa brachte er es unter anderem auf den 1. Platz auf dem Red Bull Kumite in Südafrika und diversen Capcom Pro Tour-Online-Turnieren.

EVO 2023 schaffte er es in die Top 48, während sein Teamkamerad Amjad “Angry Bird” Al-Shalabi das Turnier gewinnen konnte.

Dieses Jahr geht er mit einem guten Momentum in das Turnier. Ende Juni konnte er im Grand Final von DramHack Summer Red Bull-Profi Bonchan besiegen. Alles unter anderem wegen einem Wechsel auf seinen Street Fighter V-Main Rashid, der in der aktuellen Season von Street Fighter 6 für ihn eine bessere Wahl darstellt als Marisa.

02 Leevy “Oil King” Lin

Oil King beim Red Bull Kumite 2018 © Stephanie Lindgren / Red Bull Content Pool

Spiel: Street Fighter 6

Charakter: Rashid

Beste EVO-Platzierung: 5. Platz (EVO 2022)

Leider konnte Oil King bisher noch nicht an seine Erfolge in Street Fighter V anknüpfen. Hier gewann er beispielsweise Evo Japan 2023. In Street Fighter 6 wartet er noch auf seinen Durchbruch. Zuletzt platzierte er sich auf CEO im Juni innerhalb der Top 24. Ähnlich wie Big Bird hat auch er nach dem Release von Rashid auf diesen Charakter gewechselt, da er bereits im Vorgänger sein Main-Character war. Zuvor spielte er in Teil 6 Ken.

Sein letztes Turnierergebnis vor dem Trip nach Las Vegas war allerdings der erste 1. Platz im CPT 2024 World Warrior Turnier für die Region Asia East. Er kommt also mit einem guten Mindset in die Vereinigten Staaten und will beweisen, dass er nach wie vor eine Gefahr darstellt.

03 Masato “Bonchan” Takahashi

Bonchan auf dem Red Bull Kumite London © Red Bull

Spiel: Street Fighter 6

Charakter: Luke

Beste EVO-Platzierung: 1. Platz (EVO 2019)

Für ihn ist die große Bühne von EVO kein unbekannter Ort. Bonchan hatte bereits zu Zeiten von Street Fighter IV mehrmals die Chance, den Champion-Titel mit nach Japan zu nehmen. Leider konnte er hier bisher nie zum Abschluss kommen. Kurzzeitig hat er sich den Spitznamen des “ewigen Zweiten” verdient. Ein Fluch, den er in Street Fighter V brechen konnte. Hier belegte er direkt hintereinander den ersten Platz auf CEO, VSFighting, Celctic Throwdown und EVO 2019. Eine beeindruckende Serie an Siegen, welche ein absolutes Zeichen für seine Dominanz in Street Fighter V ist.

In Street Fighter 6 konnte er zuletzt den 2. Platz auf DramHack Summer 2024 ergattern. Hier musste er sich nur gegen seinen Teamkollegen Big Bird geschlagen geben. Auch auf Battle Arena Melbourne schaffte er es Anfang Juni auf Platz 3. Bonchan ist also sichtlich aufgewärmt und bereit, ein weiteres Mal den Kampf um die EVO-Trophäe anzutreten.

04 Kanamori “Gachikun” Tsunehiro

Gachikun nimmt mit Freude teil © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Spiel: Street Fighter 6

Charakter: Rashid

Beste EVO-Platzierung: 3. Platz (EVO 2022)

Durchgehend gute Resultate erzielt der Japaner Gachikun. Besonders nachdem er den Capcom Cup im Jahr 2018 gewinnen konnte, waren alle Augen auf ihn gerichtet. In den folgenden Jahren schaffte er es auf EVO 2022 immerhin auf das Siegertreppchen - damals noch in Street Fighter V.

Und auch in Street Fighter 6 beweist Gachikun sein Talent. Im Juni konnte er sich den Sieg auf DramHack Dallas sichern, nachdem er auf Capcom Cup X den 3. Platz erreichen konnte. Genau wie Big Bird und Oil King setzt auch er auf den flinken Fighter Rashid, den er bereits in Street Fighter V gespielt hat.

05 Daigo “The Beast” Umehara

Daigo "The Beast" Umehara ist unter anderem für seinen Ryu bekannt © Red Bull

Spiel: Street Fighter 6

Charakter: Ken

Beste EVO-Platzierung: 1. Platz (EVO 2010), 1. Platz (EVO 2009)1. Platz (EVO 2004), 1. Platz (EVO 2003)

Daigo ist eine Ikone der Fighting Game-Szene. Einer der ältesten und erfolgreichsten Spieler aller Zeiten. Seine Turnierresultate reichen zurück bis zu den Zeiten von Street Fighter II und spätestens durch den legendären EVO Moment 37, der meist geschaute E-Sport-Clip aller Zeiten, war “The Beast” ein Begriff in der Welt der wettbewerblichen Videospiele.

EVO MOMENT 37

In seiner Karriere schaffte er es mehrfach in die Top 8 diverser Turniere auf EVO. Den 1. Platz konnte er 2003 und 2004 in Street Fighter II erringen, sowie 2009 und 2010 in Street Fighter IV. Seitdem war er immer ein Anwärter und Favorit, konnte aber nie mehr den Champion-Titel sichern. Das heißt nicht, dass er keinen Erfolg in Street Fighter V hatte. Daigo war immer eine Bedrohung und ist vermutlich einer der besten Spieler aller Zeiten. In Street Fighter 6 hat er noch nicht komplett Fuß fassen können. Hier greift er aktuell auf den Shotokan-Fighter Ken zurück. Allerdings wurde Ryu in der aktuellen Version des Spiels stark gebufft. Fans hoffen darum, dass Daigo zu diesem Charakter zurückkehrt, da viele ihn mit dem Street Fighter-Helden assoziieren.

11 Min Mind of a Beast Daigo Umehara steht seit Jahren an der Weltspitze des Street Fighter-eSports, liebt aber immer noch jede neue Herausforderung.

06 Jeannail “Cuddle_Core” Carter

Cuddle_Core © Greg Noire/Red Bull Content Pool

Spiel: Tekken 8

Charakter: Alisa

Beste EVO-Platzierung: Top 16 (EVO 2019)

In Tekken 8 konnte sich Cuddle_Core bisher vor allem in Online-Turnieren behaupten. So holte sie sich den 1. Platz auf der Turnierreihe von Tampa Never Sleeps im Februar, März und Mai. Während DreamHack Dallas im Juni kämpfte sie sich allerdings in die Top 32. Die Hoffnung ist natürlich, an ihren Erfolg von 2019 anzuknüpfen, als sie in Tekken 7 den Einzug in die Top 16 von EVO geschafft hat.

07 Hoa “Anakin” Luu

Hoa 'Anakin' Luu beim Conquest Road Trip © Linsey Wojteczko/Red Bull Content Pool

Spiel: Tekken 8

Charakter: Jack-8

Beste EVO-Platzierung: 3. Platz (EVO 2019)

Anakin war zu Zeiten von Tekken 7 oft die große Hoffnung der USA. EVO 2019 schaffte er es auf den 3. Platz und musste sich nur gegen den Japaner Take und die koreanische Spieler-Legende Knee geschlagen geben. Generell erzielte er in Tekken 7 einige großartige Resultate. 2022 gewann er CEO und East Coast Throwdown. 2023 East Coast Throwdown und DeamHack Dallas. Nun ist Anakin bereit, sein Land auch erfolgreich in Tekken 8 zu vertreten.

11 Min Learning the basics Pro Tekken player Anakin shares his in-depth knowledge of the game and explains how to master it.

08 “Arslan Ash” Siddique

Spiel: Tekken 8

Charakter: Nina

Beste EVO-Platzierung: 1. Platz (EVO 2023), 1. Platz (EVO 2019)

Arslan Ash ist stolz auf sein Durchhaltevermögen im Esport © The Videographers

Der wohl dominanteste Spieler in Tekken 7 war eindeutig Arslan Ash. Mehrmals konnte er sowohl EVO, als auch dessen Schwester-Turnier EVO Japan gewinnen. 2023 und 2019 sogar Rücken an Rücken. Doch das ist nur ein Teil seiner zahlreichen Turniererfolge. So konnte er sich 2023 mit dem 1. Platz der finalen Tekken 7 World Tour von dem Spiel verabschieden. Mit Spannung schauten Fans darauf, wie sich Arslan Ash in Tekken 8 schlagen würde.

13 Min Arslan Ash Von den Spielhallen Pakistans bis zum weltbesten Tekken-Spieler: Erlebe die unglaubliche Geschichte von Arslan Ash.

Im Juni 2024 war abzusehen, dass er seine EVO-Vorbereitungen ernst nimmt. Es begann mit einem 5. Platz auf DreamHack Dallas und Siegen in den Turnieren Only the Best und Pakistan’s Tekken Tussle. Nachdem er sich zum Start von Tekken 8 etwas schwer mit dem Spiel tat, scheint er langsam wieder in Form zu kommen. Tekken 8 fokussiert sich stark auf Offensive. Da Arslan Ash vor allem für seine defensive Spielweise bekannt ist, war es hier natürlich notwendig sich erst einmal einzugewöhnen.