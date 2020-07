F1 2020: Mit meinem Team auf die Pole-Position

Der F1 2020 My Team-Modus bietet das Beste aus zwei Welten. Auf der einen Seite die herausragenden Qualitäten des brandneuen F1-Games, das aus spielerischer Sicht spürbar zulegt. Auf der anderen Seite ein waschechter Motorsport-Manager , in dem ihr euch um alle Belange des eigenen Rennstalls kümmern müsst. Ein Feature, dass sich Fans schon seit Jahren gewünscht haben und das F1 2020 an die Genrespitze katapultiert.

Vom Neuling an die Spitze in My Team

Es ist vielleicht das Feature, dass sich Formel 1-Fans am sehnlichsten für die offizielle Rennspiel-Reihe gewünscht haben. Statt zehn Saisons hinter dem Steuer der realen F1-Boliden Platz zu nehmen, erstellt ihr in My Team einfach euren eigenen Rennstall und kümmert euch um das gesamte Drumherum.

Football-Manager zu König Fußball sind unglaublich beliebt, doch auch der Motorsport-Manager von Playsport Games verfügt über eine riesige Fanbase. F1 2020 verbindet dessen Elemente mit dem besten Formel 1-Rennspiel der letzten Jahre , das bereits in unserer ausführlichen Vorschau mit klugen Neuerungen punkten konnte.

Hier beginnt zunächst alles mit der Erstellung eines eigenen Rennstalls, mit dem ihr fortan als Fahrermanager an der Weltmeisterschaft teilnehmt. Das aller Anfang dabei schwierig ist, versteht sich von selbst.

Um es mit den Top-Teams aufnehmen zu können, ist viel Arbeit nötig © Codemasters

My Team: Ihr habt die Wahl

Los geht’s im F1 2020 My Team-Modus mit der Erstellung des eigenen Fahrers, der gleichzeitig als Manager des Rennstalls auftritt. Habt ihr den zusammengeschustert, steht die Wahl des Hauptsponsors auf dem Programm.

Vier fiktive Geldgeber stehen zur Wahl, die mit einem unterschiedlichen wöchentlichen Einkommen locken und einen besonders hohen Bonus auszahlen, wenn man ihr gefordertes Ziel erreicht. Danach geht's an die Selektion des Motorenherstellers. Honda, Renault, Mercedes und Ferrari verfügen über unterschiedliche Werte in Performance und Strapazierfähigkeit .

Während die ersten beiden deutlich günstiger ausfallen (knapp zwei Millionen Dollar im Beispiel von Honda und Ferrari), sollte die Wahl jedoch gut überlegt sein. Während die Performance fast ebenbürtig ist, lässt die Haltbarkeit leider doch zu wünschen übrig.

Das mussten wir mit unserem Honda-Triebwerk leider schon nach dem dritten Grand Prix feststellen, als unser Getriebe auf Platz 8 liegend den Geist aufgab. Vielleicht hätten wir doch ein wenig mehr in den Motor investieren sollen.

Als Manager solltet ihr natürlich auch immer die Finanzen im Blick haben , denn neben dem Motorenhersteller will auch noch ein zweiter Fahrer aus der Formel 2 rekrutiertwerden. Dass eure Einnahmen nicht ins Negative gehen sollten, dürfte klar sein.

Unterteilt sind die Fahrer in vier Kategorien:

Experience: hat Auswirkungen auf die erspielten Ressourcenpunkte

Racecraft: fahrerisches Talent, erlaubt u.a. bessere Überholmanöver

Awareness: sicheres Fahrverhalten und weniger Fahrfehler

Pace: Tempo des Fahrers

Selbstverständlich können alle Werte eures Fahrers und die eures Teamkollegen im Laufe der F1 2020 My Team-Karriere auch verbessert werden .

Die Werte aller Fahrer sind in 4 Kategorien unterteilt. © Codemasters

Start der neuen Formel 1-Saison

Habt ihr das alles eingestellt und euren Wagen samt Team-Logo im Editor nach eurem Belieben gestaltet, steht dem Start der neuen Formel 1-Saison im My Team-Modus nichts mehr im Wege. Auch hier lässt euch F1 2020 die Wahl, ob ihr im vollen Rennkalender mit 22 Grand Prix oder nur zu 16 beziehungsweise 10 Rennen an den Start gehen wollt. Auch Renndistanz, Trainingsdauer oder Stärke der KI-Fahrer können angepasst werden.

Im Gegensatz zum klassischen Karrieremodus kümmert ihr euch im Forschungs- und Entwicklungsbaum nicht nur um die Weiterentwicklung des Boliden, sondern bestimmt zwischen den Grand Prix‘ auch, wie eure Fahrer und das Team die Zeit verbringen.

Aktivitäten wie Fahrertraining, PR-Termine oder Weiterentwicklungen der verschiedenen Abteilungen haben eine unterschiedliche Länge und liefern verschiedene Boni. Von Verbesserungen für euren Teamkollegen bis hin zu zusätzlichen Geld-Boni oder Ressourcenpunkten und Verbesserungen von Fahrzeugupgrades.

Das knappe Zeitfenster zwischen den einzelnen Rennen will also möglichst perfekt und sinnvoll ausgefüllt werden, um das Maximum für euren Rennstall herauszuholen. Geld investiert ihr wiederum in den Ausbau der verschiedenen Abteilungen.

So kann Aerodynamik-Abteilung beispielsweise an zwei Updates gleichzeitig arbeiten, diese schneller fertigstellen oder die Fehlschlagquote verringern . Zumal im Laufe der Saison besondere Einladungsevents locken und zusätzliche Sponsoren hinzugewonnen werden können.

Kurzum: Der Rennstall entwickelt sich stetig weiter. Während ihr am Anfang immer wieder vor Probleme steht und abwägen müsst, welches Upgrade dem Team am meisten bringt, geht ihr im zweiten oder dritten Jahr bereits auf Trophäenjagd.

Zwischen den Rennen wählt ihr Team-Aktivitäten oder PR-Events aus. © Codemasters

Fazit: F1 2020 dank My Team an der Spitze

Die Entwicklung des eigenen Rennstalls vom Nachzügler zum Titelaspiranten zu beobachten, gefällt ausgesprochen gut – ein Novum im Rennspielgenre. Tatsächlich bringt der My Team-Modus von F1 2020 neuen Wind in die Reihe und ist genau die Innovation, die die Serie gebraucht hat .

Klar: Ein paar mehr Designs und Möglichkeiten der Individualisierung hätten es sein dürfen, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Zumal es mit den Lackierungen der Sondereditionen von F1 2020 einige optische Schmankerl gibt.

Unser Fahrer feiert seinen ersten Rennsieg © Codemasters

Mit einem Management-Modus über satte 10 Saisons ist jede Menge Inhalt für Solisten geboten. My Team motiviert jedenfalls mehr als die klassische Fahrerkarriere, da wir hier alle Zügel des Rennstalls selbst in der Hand haben.