Formel 1: Bullen-Power beim Boxenstopp

12 Rennen hatte die Saison 2020 bisher zu bieten und 7 Mal hat Red Bull Racing bereits die magische Grenze von 2 Sekunden für einen kompletten Reifenwechsel unterboten. Bei der offiziellen Boxenstopp-Wertung haben die Bullen doppelt so viele Punkte (373) wie der Zweit- und Drittplatzierte zusammen (Mercedes: 183, Williams: 180).

Der bislang kürzeste Boxenstopp in dieser Saison hat nur 1,86 Sekunden gedauert, der Weltrekord liegt bei 1,82 Sekunden. Ist das wirklich möglich? In diese Video siehst du den Beweis. Aber nicht blinzeln, sonst verpasst du alles… 😜

