F1 wieder live erleben: Hol dir jetzt dein Ticket für den Steiermark GP

FIA Formula One World Championship

Die Formel 1 feierte am Red Bull Ring wieder ein Highlight: die Rückkehr der Fans an die Rennstrecke. Nach den beiden Comeback-Rennen im Vorjahr beginnt mit dem Start des Ticketing wieder eine neue Zeitrechnung für Red Bull Racing, Mercedes und Ferrari am Spielberg. Es ist ein weiteres starkes Signal der (motorsportlichen) Zuversicht und Lebensfreude, das von der Steiermark aus um die Welt geschickt wird!