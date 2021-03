Das Comeback von Nico Hülkenberg in der Formel 1 – bei ServusTV

. Der 33jährige startet mit viel Selbstbewusstsein und ein bisschen Lampenfieber in seine Kommentatoren-Saison: „Natürlich werde ich Fehler machen und eine sehr, sehr große Lernkurve brauchen. Aber ich bin gerne schlagfertig und Live-Fernsehen wird mir diesen besonderen Kick geben, den ich brauche.“

In Bahrain schließt sich der Kreis: Am 14. März 2010 ist Niko Hülkenberg im Königreich sein erstes F1-Rennen gefahren, am 26. März 2021 wird er hier sein erstes F1-Rennen kommentieren – als Experte bei

Nico Hülkenberg über die 1,2 km lange Gerade in China

Das ist halt so, knapp daneben ist auch vorbei. Ich bin zu lang in diesem Business, dass ich mich davon jetzt runterziehen lasse.

Und was würde Nico ohne Job im Formel 1-Universum machen? Die Antwort gibt er auf seinem Instagram-Account:

Nico Hülkenberg – sportlich und privat

„Hulk“, wie er von den Fans respektvoll genannt wird, kommt mit der Erfahrung von 179 Formel 1-Grand Prix ins ServusTV-Studio. In seiner Formel 1-Karriere ist er einmal von Pole Position gestartet, zweimal die schnellste Rennrunde gefahren, hat insgesamt 521 WM-Punkte geholt und 43 Führungsrunden absolviert. Nur eines ist dem Deutschen bislang verwehrt geblieben: ein Platz auf dem Podium.

In 10 Jahren Königsklasse ist Nico Hülkenberg für 5 Teams gefahren: Williams (2010), Force India (2012, 2014–2016), Sauber (2013), Renault (2017-2019) und Racing Point (2020). Seine Motorsport-Laufbahn hat er übrigens als Neunjähriger begonnen, natürlich im Kartsport.

