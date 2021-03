Formel 1-Tests 2021: Wer ist WM-Favorit nach 3.725 Runden?

(33, RBR). Beide Teams haben bei finalen Tests ganz laut aufgezeigt und können mit maximalem Selbstbewusstsein in die Saison 2021 startet. Der erste Grand Prix findet am 28. März auf dem Bahrain International Circuit statt –

Die schnellste Runde

Keiner war in Bahrain schneller als Max Verstappen . Der Holländer war nach 1.28,960 Minuten mit der 5,412 km langen Rennstrecke fertig. Nur 24 Hundertstel dahinter: Formel 1-Rookie Yuki Tsunoda . Mit einem Respektabstand von 0,582 Sekunden fährt Carlos Sainz im Ferrari auf Platz 3. Weltmeister Lewis Hamilton verliert in dieser Wertung fast 1 Sekunde.

Keiner war in Bahrain schneller als Max Verstappen . Der Holländer war nach 1.28,960 Minuten mit der 5,412 km langen Rennstrecke fertig. Nur 24 Hundertstel dahinter: Formel 1-Rookie Yuki Tsunoda . Mit einem Respektabstand von 0,582 Sekunden fährt Carlos Sainz im Ferrari auf Platz 3. Weltmeister Lewis Hamilton verliert in dieser Wertung fast 1 Sekunde.

Die Höchstgeschwindigkeit

Bei 73 Prozent Volllast und 4 Geraden spielt der Motor auf dem Bahrain International Circuit eine wesentliche Rolle, dementsprechend wichtig ist der Top-Speed. In dieser Kategorie unschlagbar ist der AT02 der Scuderia AlphaTauri mit 322,7 km/h. Ferrari und Alfa Romeo liegen 3 km/h dahinter. Die große Überraschung: Aston Martin und Mercedes landen mit 311,2 und 310,2 km/h am Ende der Rangliste.

Bei 73 Prozent Volllast und 4 Geraden spielt der Motor auf dem Bahrain International Circuit eine wesentliche Rolle, dementsprechend wichtig ist der Top-Speed. In dieser Kategorie unschlagbar ist der AT02 der Scuderia AlphaTauri mit 322,7 km/h. Ferrari und Alfa Romeo liegen 3 km/h dahinter. Die große Überraschung: Aston Martin und Mercedes landen mit 311,2 und 310,2 km/h am Ende der Rangliste.

Die meisten Kilometer