Alles was ihr über das neue F1 2021 wissen müsst

Am 16. Juli ist es soweit, F1 2021 von Codemasters zielt erneut auf den höchsten Podestplatz in der Rennspielwelt ab. Schon im letzten Jahr lieferte F1 2020 eines der besten Rennspielerlebnisse, die auf dem Bildschirm möglich sind. Mit F1 2021 wollen die Entwickler nicht nur den hohen Qualitätsstandard der Serie halten, sondern sogar noch eins drauflegen. Der neue Modus "Breaking Point" verspricht jedes Rennspielherz noch höher schlagen zu lassen.

So fahrt ihr in „My Team F1 2020“ an die Spitze

Was sind die neuen Features in F1 2021?

Portimão ähnelt vom Stil her Imola, nur, dass sie an den schönen Hängen der Algarve angesiedelt ist. Mehrere Scheitelpunkte sorgen für unübersichtliche Kurven. Diese optimal zu erwischen, sind der Schlüssel zu guten Rundenzeiten.

Breaking Point ist unser neuer Story-Modus, der mittels Gameplay und Cutscenes eine kinoreife Geschichte erzählt. Für diesen Modus haben wir uns viel Zeit gelassen, weil es uns sehr am Herzen liegt, die Spieler damit zu begeistern. Unsere ersten Schritte in diese Richtung haben wir bei F1 2019 gemacht, nämlich bei der F2 Karriere. So wurde Devon Butler zur Kultfigur und auch der Erfolg der Netflix-Serie Drive to Survive stärkte uns den Rücken etwas neues zu machen.

