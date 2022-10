Banzei!!! Max Verstappen ist zweifacher F1-Weltmeister 🥇🥇

Suzuka ist für Max Verstappen eine besondere Strecke: 2014 war der damals 17jährige hier zum ersten Mal offiziell mit einem F1-Boliden auf der Strecke – im ersten freien Training. 2022 hat sich der Red Bull Racing-Pilot beim Japan GP zum Doppel-Champion in der Königsklasse des Motorsports gekürt!!!

