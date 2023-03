Mathias Lauda: "Max Verstappen ist ein Albtraum für die Konkurrenz"

Am 5. März startet um 16.00 Uhr die Formel 1 in die Saison 2023.

Man kann diesmal viel herauslesen, sicher mehr als in der Vergangenheit – zum Beispiel, dass Red Bull genau dort ist, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Sie sind ganz klar der Favorit, den es zu schlagen gilt. Das Auto funktioniert, das merkt man auch an der Körpersprache der Fahrer und des Teamchefs. Die Überraschung ist für mich im Moment Aston Martin. Das Team hat ein richtig gutes Auto.

. Was mich bei ihm so beeindruckt: Er sitzt im Winter nur ein paar Mal im Auto, aber bei den Tests performt er sofort punktgenau. Er braucht nur 2 Runden, dann ist er wieder da. Max ist ein Albtraum für die Konkurrenz, weil er immer erfahrener und gelassener wird und damit auch immer besser. Er wird nur sehr schwer zu schlagen sein. Platz 2 bei den positiven Eindrücken geht an Fernando Alonso. Er ist ein Top-Fahrer, der alles aus dem Wagen und seinem Team rausquetschen kann. Mit seiner Erfahrung müssen wir damit rechnen, dass er ums Podium kämpft.