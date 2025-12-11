Formel 1 2025: Die spektakulärsten Zahlen und Rekorde der Saison

11 . Lando Norris ist der 11. britische Weltmeister (der letzte war Lewis Hamilton).

19 . Der neue Weltmeister stand in 24 Rennen 19 Mal auf dem Podium. Im Laufe der Saison holten 19 Fahrer Punkte (nur Franco Colapinto und Jack Doohan kamen nicht in die Top-10).

24 . Mal stehen in einer Saison 24 Rennen auf dem Programm.

30 . In Mexiko gewann Lando Norris das Rennen mit einem Vorsprung von 30 Sekunden, dem größten Vorsprung in diesem Jahr in der Formel 1.

33 . Laut der Website F1 Top app haben die Schäden an den Boliden in diesem Jahr 33 Millionen US-Dollar gekostet.

35 . Mit seinem Gesamtsieg ist Lando Norris der 35. unterschiedliche Fahrer, der einen Titel erringen konnte.

57 von 69 . Seit der Einführung der Konstrukteursweltmeisterschaft (1958 und 1982) stammten 57 der 69 Fahrer, die Weltmeister wurden, aus dem Team, das die Konstrukteursmeisterschaft gewann.

104 . Am 31. August hatte Max Verstappen 104 Punkte Rückstand auf die Spitze der Fahrerwertung. 9 Rennen später lag er nur noch 2 Punkte hinter Lando Norris.

1h 13m 24s . Der Große Preis von Monza war der schnellste (und kürzeste) Grand Prix in der Geschichte des Rennsports.

200 . McLaren gewann seinen 200. Grand Prix mit dem Sieg von Lando Norris auf dem Hungaroring.

239 . Nico Hulkenberg stand in Silverstone auf dem Podium, sein bestes Ergebnis in 239 Rennen.

250,706 . Beim Großen Preis von Monza betrug die Durchschnittsgeschwindigkeit 250,706 km/h, ein Rekord.