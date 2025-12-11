© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
Formel 1 2025: Die spektakulärsten Zahlen und Rekorde der Saison
Die F1-Saison 2025 war ein Jahr voller Rekorde, Überraschungen und packender Duelle. Von Norris’ Triumph für McLaren bis zu Verstappens beeindruckenden Comebacks – wir haben die wichtigsten Zahlen.
Nach 24 Grand Prix hat die karierte Flagge ihr Urteil gefällt. Es ist Zeit, Lando Norris und McLaren zu gratulieren, aber auch, um das Jahr in Zahlen Revue passieren zu lassen. Auf dem Programm stehen: ein bisschen Isack Hadjar, ein bisschen Max Verstappen und viele Rekorde.
- 0,010. In Saudi-Arabien holte sich Max Verstappen die Pole Position mit einem Vorsprung von 0,010 Sekunden auf seinen ersten Verfolger.
- 0,543. Beim Großen Preis von Ungarn lagen nur 0,5 Sekunden zwischen der Pole und der zehnten Position - ein Rekordabstand.
- 1. Norris ist der erste Sieger für McLaren seit 2008 (Lewis Hamilton).
- 2. Max Verstappen landete 2 Punkte hinter Lando Norris, der geringste Vorsprung seit 2008.
- 3. Zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 gewannen zwei Fahrer drei Rennen in Folge, wobei keiner von ihnen den Titel gewann (Oscar Piastri und Max Verstappen).
- 4. In 24 Rennen standen nur 4 verschiedene Fahrer auf dem obersten Treppchen.
- 5. Kimi Antonelli war der letzte Fahrer in der Geschichte des Sports, der DRS einsetzte. Er war 5 Jahre alt, als Jenson Button zum ersten Mal auf den ... Knopf drückte.
- 8. Max Verstappen gewann 8 Rennen, die höchste Gesamtzahl eines Fahrers in diesem Jahr (Lando Norris und Oscar Piastri gewannen jeweils 7 Rennen).
- 9. 9 Fahrer standen in diesem Jahr auf dem Podium (Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Andrea Antonelli, Nico Hulkenberg, George Russell und Carlos Sainz Jr).
- 11. Lando Norris ist der 11. britische Weltmeister (der letzte war Lewis Hamilton).
- 19. Der neue Weltmeister stand in 24 Rennen 19 Mal auf dem Podium. Im Laufe der Saison holten 19 Fahrer Punkte (nur Franco Colapinto und Jack Doohan kamen nicht in die Top-10).
- 24. Mal stehen in einer Saison 24 Rennen auf dem Programm.
- 30. In Mexiko gewann Lando Norris das Rennen mit einem Vorsprung von 30 Sekunden, dem größten Vorsprung in diesem Jahr in der Formel 1.
- 33. Laut der Website F1 Top app haben die Schäden an den Boliden in diesem Jahr 33 Millionen US-Dollar gekostet.
- 35. Mit seinem Gesamtsieg ist Lando Norris der 35. unterschiedliche Fahrer, der einen Titel erringen konnte.
- 57 von 69. Seit der Einführung der Konstrukteursweltmeisterschaft (1958 und 1982) stammten 57 der 69 Fahrer, die Weltmeister wurden, aus dem Team, das die Konstrukteursmeisterschaft gewann.
- 104. Am 31. August hatte Max Verstappen 104 Punkte Rückstand auf die Spitze der Fahrerwertung. 9 Rennen später lag er nur noch 2 Punkte hinter Lando Norris.
- 1h 13m 24s. Der Große Preis von Monza war der schnellste (und kürzeste) Grand Prix in der Geschichte des Rennsports.
- 200. McLaren gewann seinen 200. Grand Prix mit dem Sieg von Lando Norris auf dem Hungaroring.
- 239. Nico Hulkenberg stand in Silverstone auf dem Podium, sein bestes Ergebnis in 239 Rennen.
- 250,706. Beim Großen Preis von Monza betrug die Durchschnittsgeschwindigkeit 250,706 km/h, ein Rekord.
- 2010. Es war das erste Mal seit 2010, dass mehr als zwei Fahrer das letzte Rennen für sich entscheiden konnten.
Welche Rekorde werden 2026 fallen? Mit der neuen Regulierung ist so einiges möglich!