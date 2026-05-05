F1-Regeln 2026: Neue Regularien in Miami vorgestellt

Die Formel 1 erlebt 2026 die größten Regeländerungen , die der Sport in seiner 70-jährigen Geschichte seit langem gesehen hat. Einige dieser Änderungen kamen nicht gut an - sie wurden sowohl von den Fans als auch von den Fahrern kritisiert. Jetzt wurden während einer Rennpause im April einige der Regeln aktualisiert. Erfahre, was sich geändert hat.

01 Das Problem

Die F1-Autos 2026 wurden nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Während die vorherige Generation der F1-Autos mit Bodeneffekt Schwierigkeiten hatte, zu folgen und zu überholen, haben wir in dieser Saison das Gegenteil: zu viele Überholmanöver.

Die Kritik ist nicht unbegründet. Was ist eine Position wert, wenn man kaum um sie kämpfen muss? Im Jahr 2026 scheint das Rennen in der Formel 1 für manche wie ein Überholspiel zu sein. Boost und Overtake schaffen riesige Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Autos und machen das Überholen zu einem Kinderspiel. Die elektrischen Hilfen sind leistungsfähiger als das frühere DRS. Der verteidigende Fahrer ist wehrlos, bis er selbst zum Angriff übergehen kann, und das Spiel beginnt von vorne.

Überholmanöver mussten verändert werden © Getty Images / Red Bull Content Pool

Die neuen F1-Motoren sind die Ursache für das Problem. Die elektrische Leistung macht etwa die Hälfte der gesamten Motorleistung aus. Die Energie dafür muss irgendwoher kommen. Die F1-Teams haben sich alle möglichen cleveren Methoden ausgedacht, um während der Fahrt so viel Strom wie möglich zu speichern. Aber nicht jeder ist darüber glücklich.

Vor allem das Phänomen des "Superclippings" ist einigen Fans ein Dorn im Auge. Sie sind es gewohnt, dass F1-Autos mit voller Geschwindigkeit auf die Bremszone zufahren. Während die Motordrehzahl immer höher steigt, wird das Geräusch immer lauter. Dass die Autos auf der Geraden so stark verlangsamt werden, nur um die Batterie aufzuladen , wirkt wie ein Sakrileg.

Verstappen hat die Regeln 2026 oft kritisiert © Getty Images / Red Bull Content Pool

Es ist auch unsicher. Da der Ladevorgang automatisch und abrupt erfolgt, kann der Geschwindigkeitsunterschied zum angreifenden Fahrer hinter ihm manchmal mehr als 30 km/h betragen. Wenn sie nicht rechtzeitig reagieren, kann das zu einem schweren Unfall führen. Das haben wir in Suzuka gesehen, als Franco Colapinto und Ollie Bearman ineinander gefahren sind. Die Formel 1 griff daraufhin ein.

02 Die Lösung

Wegen des Ausbruchs des Krieges im Nahen Osten wurden die GPs von Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt. Unerwartet gab es eine fünfwöchige Lücke im Kalender - und eine einmalige Gelegenheit für alle, sich zusammenzusetzen und eine Lösung zu finden.

Vor dem Miami GP führte die F1 überarbeitete Regeln ein © Getty Images / Red Bull Content Pool

Am 20. April bestätigte die FIA, dass die Beteiligten (darunter F1-Teams, Fahrer, Autohersteller, Motorenlieferanten und die Formel-1-Organisation) ein Maßnahmenpaket zur Änderung der Regeln ausgearbeitet haben, mit dem Ziel, den Sport attraktiver und sicherer zu machen.

Die Änderungen an den F1-Regeln für 2026 konzentrieren sich auf vier Bestandteile:

Das Qualifying

Das Rennen

Start des Rennens

Regen und nasse Bedingungen

03 Das Qualifying

Im Qualifying sollten die F1-Autos ihr Potenzial voll ausschöpfen und bis ans absolute Limit gehen, um die maximale Rundenzeit zu erreichen. Allerdings haben die neuen Autos manchmal viel Geschwindigkeit verloren, besonders am Ende der Geraden oder in langen Kurven. Die Regeländerungen wirken dem entgegen:

Die Autos müssen weniger Energie "ernten" (7MJ statt 8MJ), damit sie länger mit Vollgas fahren können. Von nun an wird das Superclipping nur noch 2-4 Sekunden pro Runde stattfinden.

Die Autos dürfen mit mehr Leistung aufladen (350 kW statt 250 kW). Auf diese Weise dauert das Aufladen weniger lang und die Fahrer müssen die Batterie weniger verwalten - auch während des Rennens.

Im Qualifying gilt es, die schnellste Zeit zu fahren © Getty Images / Red Bull Content Pool

04 Das Rennen

Für das Rennen geht es in erster Linie darum, die Sicherheit zu verbessern , indem der Einsatz und das Sammeln von elektrischer Energie berechenbarer gemacht werden. Dadurch werden Geschwindigkeitsunterschiede verringert, ohne dass Überholvorgänge behindert werden. Die F1 versucht, dies zu erreichen, indem sie folgende Regeln anpasst:

Verringerung der Leistung des Boost-Knopfes, um plötzliche Geschwindigkeitsänderungen zu verhindern.

Verringerung der maximalen elektrischen Leistung der MGU-K auf 250 kW. In den wichtigen Beschleunigungszonen bleibt sie bei 350 kW.

Die neuen Regeln sollen die Sicherheit auf der Strecke verbessern © Getty Images / Red Bull Content Pool

05 Der Start des Rennens

Der Start des Rennens hat in diesem Jahr schon oft Probleme verursacht. Einige Autos beschleunigen sehr schnell, während andere sich kaum bewegen. Deshalb führt die F1 zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen für die Rennstarts ein, nämlich:

Ein Erkennungssystem für Autos, die ungewöhnlich langsam beschleunigen.

Ausrüstung der Autos mit Blinklichtern, die aktiviert werden, sobald ein Auto während des Startvorgangs ein Problem hat, um andere Fahrer zu warnen.

Elektrischer Strom im richtigen Moment und an der richtigen Stelle. Aufgrund ihrer Position auf der Strecke ging das bei bestimmten Autos bisher manchmal schief.

Bei den Starts wird es immer eng © Getty Images / Red Bull Content Pool

06 Regen und nasse Bedingungen

Rennen im Regen sind schon gefährlich genug. Deshalb führt die Formel 1 eine Reihe neuer Maßnahmen ein, um die Sicherheit und Sichtbarkeit weiter zu verbessern , wie z. B:

Die Temperatur der Reifenwärmer für die Intermediates wird erhöht, damit den Fahrern nicht der Grip fehlt, sobald sie mit frischen Reifen auf die Strecke gehen.

Die elektrische Leistung wird reduziert, damit die Fahrer mehr Kontrolle haben.

Die Rücklichter wurden verändert, damit sie bei schlechten Sichtverhältnissen klarer und besser sichtbar sind.