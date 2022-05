F1 22: Alle Infos zum neuen Rennspiel

Das neue Formel-1-Regelwerk sorgte zu Beginn der aktuellen Saison dafür, dass die Karten in der Königsklasse des Motorsports neu gemischt wurden. Auch im neuen F1-Game, F1 22 , hat sich im Vergleich zum Vorjahr einiges getan. Alle Infos und Details zu F1 22 haben wir hier zusammengefasst.

01 F1 22 Release: Wann erscheint das Rennspiel?

F1 22 erscheint am 01. Juli © Electronic Arts

Der Release von F1 22 erfolgt am 01. Juli 2022 . Das neue F1-Rennspiel von Codemasters und Electronic Arts erscheint für PlayStation- und Xbox-Konsolen , sowie für den PC . Käufer der teureren F1 22 Champions Edition dürfen sich allerdings bereits drei Tage vorab, ab dem 28. Juni 2022, auf die Strecke begeben.

Welche Editionen von F1 22 wird es geben?

F1 22 erscheint in einer Standard-Edition und in der Champions Edition. Die normale Version umfasst, neben dem Hauptspiel, ein Start-Paket für den neuen F1 Life-Modus, sowie 5.000 Pit-Coins zum Ausgeben. Damit sichert ihr euch im Rennspiel verschiedene kosmetische Inhalte.

Die F1 22 Champions Edition bietet, neben dem 3-tägigen Vorab-Zugang, jedoch noch eine ganze Menge mehr. Dazu zählen beispielsweise neue Add-on-Fahrer, ein zeitlich begrenztes Miami-Inhaltspaket mit Lackierungen und Designs im Stile der neuen Rennstrecke im Formel-1-Kalender, sowie ganz 18.000 Pit-Coins.

02 F1 22 Features und Neuerungen

F1 22 soll spielerisch einen gewaltigen Schritt nach vorn machen © Electronic Arts

F1 22 baut spielerisch auf dem gelungenen Vorgänger auf, hat allerdings auch einige Neuerungen spendiert bekommen. Natürlich sind alle Fahrer, Rennställe, Autos und Strecken der neuen Saison mit von der Partie.

Dem Regelwerk der aktuellen Formel-1-Saison folgend, warten die F1-Boliden mit dem neuen Design samt größerer Reifen und angepassten Spoilern auf, was auf den Strecken für ein frisches Fahrgefühl sorgen soll.

Game Director Lee Mather hat uns im Gespräch verraten, dass F1 22 hinsichtlich des Gameplays die größte Änderung darstellt, die es in der Geschichte der F1-Games je gegeben hat . Dafür sorgen unter anderem ein generalüberholtes Fahrverhalten und ein neues Handling-Modell, dank denen sich der Racer noch realistischer anfühlen soll.

Der beliebte MyTeam-Modus aus dem Vorjahr, in dem ihr euren eigenen Rennstall an die Spitze der WM-Wertung führt, kehrt in F1 22 zurück. Hinzu gesellen sich ein Karrieremodus , der erneut kooperativ mit bis zu zwei Spielern absolviert werden kann, sowie Optionen für schnelle Rennen, Zeitfahren, Online-Multiplayer und vieles mehr.

03 Die wichtigsten Neuerungen von F1 22

F1 22 inszeniert eine Präsentation im Stile einer TV-Übertragung © Electronic Arts

Neben dem generalüberholten Fahrverhalten wartet der Racer aber auch mit einigen spielerischen Neuerungen auf. Darunter:

VR-Modus: Erstmals ist ein Formel-1-Game auf dem PC in VR (Virtual Reality) spielbar. Dazu benötigt ihr ein VR-Headset wie Oculus Rift und HTC Vive

Neue Präsentation: Die Präsentation von F1 22 wurde überarbeitet und gleicht sich nun noch mehr einer echten TV-Übertragung an. Neu sind unter anderem längere Intro-Sequenzen bei Rennen, Zwischensequenzen aus den Gängen zum Siegertreppchen und vieles mehr

Bekannte Experten: In der englischsprachigen Fassung kommt als Experte unter anderem F1-Weltmeister Jacques Villeneuve und Experten wie Natalie Pinkham oder Alex Jacques zum Einsatz

Jeff ist raus: Der bisherige (unbekannte) Renningenieur wird durch „F1 Elvis“ Marc Priestley ersetzt

F1 Life: Dies dient euch im Game als Social-Hub, von dem aus ihr in die verschiedenen Spielmodi startet oder eine Online-Multiplayer-Lobby aufsetzt. Den F1 Life-Hub könnt ihr frei mit kosmetischen Gegenständen wie Möbeln, Accessoires oder Supercars individualisieren

Neue Strecken: Miami Grand Prix und die aktualisierten Layouts in Australien, Spanien und Abu Dhabi

Neue und verbesserte Motorengeräusche

Sprint-Rennen: Die kurzen Sprint-Rennen, die zur F1-Saison 2021 ihre Premiere feierten, gibt es nun endlich auch im Spiel. Und das auf Wunsch sogar auf allen 22 Strecken des Formel-1-Kalenders 2022

Überarbeitete Trainingsprogramme: Die Test-Sessions in den freien Trainings wurden grundlegend überarbeitet und sollen sich nun noch spannender spielen

Fahrbare Safety Cars: In F1 22 wird es möglich sein, im Rahmen der GP-Wochenenden selbst hinter dem Lenkrad der Safety Cars von Mercedes-Benz und Aston Martin Platz zu nehmen

Fahrbare Supercars / Pirelli Hot Lap: F1 22 will das gesamte Rahmenprogramm der Formel 1 einfangen. Dazu wird es im neuen Game auch möglich sein, im Rahmen der Pirelli Hot Lap-Veranstaltungen selbst in einem Supercar Platz zu nehmen und die Boliden um die Strecken zu pilotieren

Adaptive KI: Der Schwierigkeitsgrad computergesteuerter Fahrer passt sich adaptiv an eure Fahrkünste an

Breaking Point ist raus: Der Story-Modus Breaking Point aus dem Vorjahr wurde ersatzlos gestrichen

04 F1 22 Multiplayermodus mit Cross-Play

Multiplayer mit Online-Modus und Couch-Koop gibt's auch © Electronic Arts

Online könnt ihr in F1 22 mit bis zu 22 Spielern gleichzeitig an den Start gehen. Wie die Entwickler verraten haben, seid ihr dabei allerdings nicht nur auf eine Plattform beschränkt. So wird es einen generationsübergreifenden Multiplayer zwischen Xbox One und Xbox Series X/S, beziehungsweise zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5 geben.

Auch Couch-Koop -Fans kommen wieder voll auf ihre Kosten, denn Karriere- und Saison-Modus lassen sich erneut mit zwei Spielern im Splitscreen absolvieren.

05 F1 22: Immersiv oder Broadcast?

In F1 22 kann endlich auch die Einführungsrunde gefahren werden © Electronic Arts

Bei der Präsentation bietet F1 22 die Wahl zwischen zwei verschiedenen Optionen: ein immersiver Modus und ein Broadcast-Modus . Während ihr im erstgenannten Modus sämtliche Bestandteile eines Formel-1-Grand-Prixs aus Sicht des Fahrers erlebt, orientiert sich der Broadcast-Modus an einer TV-Übertragung des Motorsports.

Das hat unter anderem Auswirkungen auf die Kamera-Perspektiven und euren Einfluss bei Boxenstopps , aber auch bei der Einführungsrunde (die es in F1 22 endlich selbst zu fahren gilt) und bei Safety-Car-Phasen .

Ist das Safety Car auf der Strecke, müsst ihr im immersiven Modus eure Reifen selbstständig warm halten und das Tempo beim Restart vorgeben. Im Broadcast-Modus hingegen erlebt ihr das Geschehen aus einer TV-Kameraperspektive, was sich also eher an Neueinsteiger richtet.

Bei der Einführungsrunde sollt ihr in der Startaufstellung zudem in der Lage sein, euren Boliden offensiv oder defensiv zu positionieren , während bei Boxenstopps auch der Einfahrtswinkel und die Geschwindigkeiten Auswirkungen auf die Zeit des Stopps haben.

06 F1 22 MyTeam-Modus mit vielen Neuerungen

Vor allem der MyTeam-Modus wurde um viele Features erweitert © Electronic Arts

Weitere Neuerungen betreffen den beliebten MyTeam-Modus , der in F1 22 zurückkehrt. Diesmal wird es beispielsweise möglich sein, zu Beginn der Karriere einen von drei Startpunkten auszuwählen.

Ob ihr als Newcomer am Ende des Feldes, im Mittelfeld oder direkt als Titelanwärter in die Saison startet, liegt also bei euch. Je nach Auswahl stehen euch dabei mehr oder weniger Ressourcen und Entwicklungspunkte zur Verfügung.

Außerdem erwarten euch im Laufe der MyTeam-Karriere deutlich mehr Department Events , die mitunter auch langfristige Auswirkungen haben. Als Beispiel nannte Mather einen Schaden in einer Abteilung der euch, wenn er nicht repariert wird, in der Entwicklung deutlich zurückwirft.

Hinzu kommen neue Möglichkeiten der Anpassung, beispielsweise für den eigenen F1-Boliden. So lässt sich im neuesten Serienteil auch die Art des Lacks (Metallic, matt und viele mehr) selbst festlegen.

Zudem sind in MyTeam, sowie im Karrieremodus auch die Safety Cars und verschiedene Supercars im Zuge der Pirelli Hot Lap-Herausforderungen fahrbar . Hier dürft ihr zu verschiedenen kurzen Veranstaltungen an den Start gehen und beispielsweise auch an Drift-Events teilnehmen.

07 Details zum F1 22 VR-Modus

F1 22 kann erstmals auch in VR gespielt werden. Allerdings nur auf PC. © Electronic Arts

Wirklich viele Informationen ließen sich die Entwickler noch nicht zum F1 22 VR-Modus entlocken. Unterstützt werden aktuell offenbar VR-Headsets von Oculus Rift und HTC Vive .

Dieser steht exklusiv in der PC-Version des Spiels zur Verfügung und lässt euch sämtliche Spielmodi in VR erleben, als würdet ihr selbst im Formel-1-Boliden sitzen. Dabei dürft ihr auch online zu Multiplayer-Rennen in VR antreten und selbst gegen andere Spieler fahren, die ohne VR-Headset unterwegs sind.