F1 22: Setup-Guide & Tipps zum Red Bull Ring

Nachdem die Formel 1 im vergangenen Jahr gleich zwei Mal am Red Bull Ring gastierte und sich der spätere F1-Weltmeister Max Verstappen zum Doppelsieger kürte, steht der Kurs am Spielberg in Österreich in der aktuellen Saison nur noch ein Mal im Formel-1-Kalender und beheimatet am 10. Juli den Grand Prix von Österreich . Zum Start des offiziellen Games, F1 22, liefern wir euch den Setup-Guide zur Strecke und geben nützliche Tipps und Tricks.

01 Red Bull Ring in F1 22: Tipps und Einstellungen

Kaiserwetter am Red Bull Ring © Codemasters

Die Berg- und Talbahn am österreichischen Spielberg hat es mächtig in sich. 4,326 Kilometer ist eine Runde auf dem Red Bull Ring lang und verlangt Fahrerinnen und Fahrern mit einer Kombination aus schnellen Links- und Rechtskurven und extremen Höhenunterschieden eine Menge ab.

Praktischerweise bieten gerade die schnellen Bergaufkurven weite Auslaufzonen , die ihr zudem für euch nutzen und sehr weit überfahren könnt. Im Vergleich zu vielen anderen Kursen könnt ihr auf dem Red Bull Ring in F1 22 viele der Randsteine (Kerbs) überfahren und so mehr Tempo für die nächste Gerade mitnehmen.

Doch gerade um die besondere Attraktion in Form des 14,6 m hohen Stiers aus Stahl mit vergoldeten Hörnern herum solltet ihr die Randsteine besser meiden. Denn die Boliden in F1 22 reagieren deutlich zickiger als noch im Vorjahr und brechen schneller aus. Hier ist also Vorsicht geboten.

Grundsätzlich solltet ihr euren Formel-1-Wagen mit mittleren Aerodynamik-Werten ausstatten, um eine gute Kombination aus Top-Speed und Abtrieb zu erreichen. Den Bremsdruck schraubt ihr weit nach oben , den Reifendruck hingegen nach unten .

Aktuell liegt der F1 22 Red Bull Ring Weltrekord bei etwas über 1:03 Minuten . Allerdings dürften auch in diesem Jahr wieder Zeiten unterhalb dieser Marke möglich sein.

Die (meisten) Randsteine am Red Bull Ring sind eure Freunde © Codemasters

02 F1 22 Red Bull Ring Setup-Guide: Wichtigste Einstellungen

Einige Setup-Einstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr geändert. © Codemasters

Wie das beste F1 22 Red Bull Ring Setup aussieht, hängt in einigen Bereichen von euren persönlichen Vorlieben ab. Es gibt allerdings ein paar Einstellungen, die euch deutlich schneller machen.

Um ein eigenes Setup zu verwenden, geht auf dem Monitor in der Boxengasse von F1 2022 ganz nach rechts zum Punkt “Einstellungen“. Wählt dann ganz links “Benutzerdef. Setup“ aus, um jegliche Einstellungen selbst vornehmen zu können.

Grundsätzlich haben sich die Einstellungen im Vergleich zum Vorgänger F1 2021 etwas verändert. Ein gutes Grund-Setup könnte folgendermaßen aussehen. Passt dann einfach ein paar der Werte an eure Vorlieben an.

Einstellung Wert Frontflügel 20 - 22 Heckflügel 16 - 18 Differenzialanpassung mit Gaspedal 55 - 58 % Differenzialanpassung ohne Gaspedal 50 - 53 % Vorderer Radsturz -2,50° Hinterer Radsturz -1,00° Vordere Spur 0,05° Spur hinten 0,20° Vordere Radaufhängung 5 - 6 Hintere Radaufhängung 1 Vordere Stabilisatoren 7 - 8 Hintere Stabilisatoren 1 - 2 Frontbodenfreiheit 5 Heckbodenfreiheit 6 Bremsdruck 100 % Frontbremskraft 50 % Reifendruck vorne rechts 23,5 – 23,8 PSI Reifendruck vorne links 23,5 – 23,8 PSI Reifendruck hinten rechts 23,0 PSI Reifendruck hinten links 23,0 PSI

03 Tipps und Tricks zum Red Bull Ring in F1 22

Mit unseren Tipps könnt auch ihr bald die Champagnerkorken knallen lassen © Codemasters

Wie bereits erwähnt, könnt ihr die Kerbs am Red Bull Ring in einigen Kurven für euch nutzen. So beispielsweise in den ersten beiden schnellen Rechtskurven ( Niki Lauda Kurve & AMS AG Kurve ). Nutzt hier die grünen Randsteine , um mehr Tempo auf die Gegengerade mitzunehmen.

Knackig wird es nach der zweiten DRS-Zone in der Bergab-Passage vor der Rauch-Kurve , da die Strecke stark abfällt. Steigt knapp hinter der 100-Meter-Marke voll in die Eisen und lenkt dann scharf ein.

Bremst knapp hinter der 100-M-Marke vor der Rauch-Kurve © Codemasters

Die beiden darauffolgenden Linkskurven könnt ihr etwas untertourig im fünften oder gar sechsten Gang nehmen. Meidet unbedingt die Kerbs auf der linken Seite, ansonsten riskiert ihr einen Dreher.

Die vorletzte Kurve am Red Bull Ring, namentlich die Jochen-Rindt-Kurve , nehmt ihr im siebten Gang und bremst sie nur ganz kurz an. Dann heizt ihr auf der Kurveninnenseite rechts über die Randsteine und last euch am Kurvenausgang weit nach links heraustragen. Ebenfalls wieder auf die grünen Flächen.

Bei der finale Zielkurve ist wieder etwas Vorsicht geboten, denn die Randsteine innen und außen dürft ihr so gut wie gar nicht überfahren, ohne eine ungültige Rundenzeit zu riskieren. Mit dem richtigen Winkel nehmt ihr aber perfekt Tempo auf die Start- und Zielgerade mit.

Die letzte Kurve vor Start und Ziel hat es noch einmal in sich © Codemasters

Der Red Bull Ring ist, trotz seiner Kürze und niedrigen Rundenzeit, anspruchsvoller als es zunächst den Anschein hat. Lasst euch also Zeit und brennt einige Runden in Folge in den Asphalt, bis ihr so richtig im Flow seid.