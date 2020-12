Von Pole zum Sieg: Grande Finale von Max Verstappen in Abu Dhabi

hat zum Ende der außergewöhnlichen Saison 2020 die Sternenkrieger entzaubert: Erstmals seit 2013 hat ein Nicht-Mercedes-Fahrer den Grand Prix in Abu Dhabi gewonnen. Es ist seit 39 Rennen der erste Grand Prix, in dem kein Mercedes zumindest eine Runde geführt hat!

ist es der zweite Sieg in dieser Saison (nach Silverstone). Den Grundstein für seinen Erfolg hat er bereits am Samstag mit der 3. Pole Position in seiner F1-Karriere gelegt.

Max Verstappen beendet die Saison 2020 damit auf Platz 3 in der Gesamtwertung – nur 9 Punkte hinter Valtteri Bottas im dominanten Mercedes. In der Teamwertung belegt Red Bull Racing einen souveränen Platz 2 hinter den Silberpfeilen.

Max Verstappen beendet die Saison 2020 damit auf Platz 3 in der Gesamtwertung – nur 9 Punkte hinter Valtteri Bottas im dominanten Mercedes. In der Teamwertung belegt Red Bull Racing einen souveränen Platz 2 hinter den Silberpfeilen.

Max Verstappen beendet die Saison 2020 damit auf Platz 3 in der Gesamtwertung – nur 9 Punkte hinter Valtteri Bottas im dominanten Mercedes. In der Teamwertung belegt Red Bull Racing einen souveränen Platz 2 hinter den Silberpfeilen.

Für Williams und Ferrari eine Saison zum Weinen