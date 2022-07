Andrea Schlager: Ich lebe Plan B, ich liebe die ungefilterte Wahrheit

01 Voll im Job: So findet sie den perfekten Interview-Partner

Servus Andrea, beginnen bei deinem Job als Moderatorin: Wann musst du aufstehen, wenn du live auf Sendung gehst?

Das ist bei allen Sportarten unterschiedlich. Die Formel 1 bedeutet für mich normalerweise ein bisschen länger schlafen. Heute bin ich zum Beispiel um 8.00 Uhr aufgestanden. Bei der MotoGP muss ich früher dran sein, meistens schon 6.00 Uhr, oft auch schon um 5.30 Uhr. Bei der Formel 1 ist speziell der Sonntag ein bisschen gemütlicher, weil wir nur ein Hauptrennen haben, bei der MotoGP sind es drei, da ist also ein bisschen mehr zu tun.

Wie lange dauert dein Arbeitstag?

Auch das ist immer anders. Gestern bin ich um 22.00 Uhr nach Hause gegangen. Dass es bis spät in die Nacht hinein geht, ist relativ normal für mich. Das heiß aber nicht, dass mein Arbeitstag damit vorbei ist, weil ich erst danach mit meiner Sendeleiterin telefoniere und wir die Sendung für den nächsten Tag besprechen. Wirklich zugemacht habe ich den Computer gestern um 23.45 Uhr.

Wann beginnst du mit deinen inhaltlichen Vorbereitungen auf ein Rennwochenende?

In Sportserien wie der Formel 1 oder der MotoGP bin ich eigentlich immer in Vorbereitung, weil es permanent Updates gibt. Ich habe sämtliche Infoquellen, Seiten und Newsticker ständig im Blick, weil ich "up to date" sein muss. Das konkrete Filtern der wichtigsten Informationen passiert dann erst am Abend vor der Sendung, weil wir da schon alle Inhalte wissen, die wir brauchen. Vieles davon ist Teamwork und das kommt dann zu mir.

Welche Fahrer sind für dich im Interview am spannendsten?

Ich mag am liebsten Fahrer, die ihre Meinung ungefiltert sagen, wo keine Stehsätze rauskommen. Es gibt einige Piloten, die zwar gute Interviews geben, aber ich weiß, die sind Vollprofis und es sind vorgefertigte Texte. Das finde ich meistens sehr langweilig. Ich habe die Interviews mit Fernando Alonso immer sehr gut gefunden, weil er dir kerzengerade heraus sagt, was er sich denkt. In die gleiche Kategorie fallen Gespräche mit Helmut Marko und Toto Wolff. Beide sagen dir völlig ungefiltert, was sie denken – ich liebe das! Lewis Hamilton finde ich auch sehr spannend, da sollte man sich aber Zeit nehmen für ein längeres Gespräch, dann kann man von ihm sehr interessante Sachen hören.

Fernando Alonso: ein kerzengerader Typ © f1-austriangp-

Wie funktioniert das mit den Interviews: Muss man sich die Termine vorher ausmachen oder kannst du das spontan im Vorbeigehen erledigen?

Längere One-on-One-Gespräche, die mehr als zehn Minuten dauern, muss man sich immer ausmachen, weil es natürlich viele Anfragen von vielen TV-Stationen und Zeitungen gibt. Bei kurzen spontanen Fragen kommt es auf das Team, die Pressesprecher und die Teamphilosophie an. Bei Ferrari zum Beispiel müssen wir alles kleinlich genau abstimmen und alle Fragen vorab schicken, bevor das Team ein Okay für ein Gespräch gibt. Die Scuderia AlphaTauri reagiert da viel cooler, da kann ich mir einen Fahrer einfach mal schnappen.

Pierre Gaslyo (AlphaTauri): Einfach mal schnappen für ein Interview © GEPA pictures / Red Bull Ring

Wie oft kommt bei Live-Übertragungen Plan B zum Einsatz?

Eigentlich immer, weil es keinen fixen Plan A gibt. Wir müssen immer damit rechnen, dass unsere Protagonisten, wie die Teamchefs oder die Fahrer, länger in Meetings oder Briefings sind, und dann passiert alles meistens sehr spontan. Weil wir nie wissen, was wo passiert, rennen unsere Floor Manager wie verrückt herum, um alles zu ordnen, und dann funkt noch die Sendeleitung mit speziellen Wünschen dazwischen. Es ist eine permanente Kommunikation. Und wenn ich sehe, dass sich andere TV-Stationen bereits anstellen, dann ist es besser, wir gehen zum nächsten Team weiter – vielleicht haben wir da mehr Glück oder am Weg kommt uns ein guter Gesprächspartner entgegen. Vieles entsteht "on the run".

02 Ganz privat: So schaut das perfekte Frühstück aus

Kommen wir von der Moderatorin zum Menschen Andrea Schlager und ein paar persönlichen Fragen. Mit welchem Song lässt du dich wecken?

Gerade mag ich total gerne Bam Bam von Camila Cabello und Ed Sheeran. Wenn ich das Lied höre, bin ich gleich sehr gut drauf. Was ich im Moment wegen Stranger Things auch sehr mag, ist Kate Bush. Ich spiele ihren Song, renne im Zimmer herum und mache mich fertig für den Tag.

Was ist das Erste, was du nach dem Aufstehen prüfst?

Tatsächlich die Nachrichten auf meinem Handy, weil ich Pferde und andere Tiere habe. Wenn ich eine Nachricht oder einen Anruf in Abwesenheit sehe, kann irgendetwas passiert sein, und ich muss sofort anrufen.

Was isst du zum Frühstück?

Wenn ich viel Zeit habe, liebe ich es ausgiebig zu frühstücken. Das geht dann gleich bis zum Brunch – ich mag so ein bisschen British Breakfast mit allem Drum und Dran: sehr viel Kaffee, Eierspeise mit Speck und immer auch etwas Süßes. Wenn ich wenig Zeit habe, gibt's nur eine Semmel oder ein Kipferl mit Butter, so wie heute zum Beispiel.

Was darf in deinem Koffer nie fehlen?

Naja, grundsätzlich muss ein vorzeige-fähiges Outfit zum Moderieren vorhanden sein. Alles andere kann man nachkaufen. Ich habe heuer schon so oft meinen Koffer irgendwo verloren, dass ich jetzt vorsichtshalber immer eine zweite Garnitur im Rucksack mithabe.

Weil du dein Outfit erwähnst: Entscheidest du spontan, was du anziehst, oder ist das geplant?

Ich habe keine Stylistin, ich entscheide das spontan. Natürlich überlege ich mir schon zu Hause, was ich mitnehmen will, aber was ich dann tatsächlich anziehe, entscheidet sich erst in der Früh.

Stimmst du dich mit deinem Kollegen farblich ab?

Kommt darauf an, wer der Experte an meiner Seite ist und um welche die Sportart es geht. Mit Christian Klien brauche ich mich jedenfalls nicht zu koordinieren, das passt immer, weil wir beide meistens AlphaTauri tragen. Und wir freuen uns dann, weil wir so gut zusammenpassen.

Worauf freust du dich an einem Rennwochenende am meisten?

Dass ich viele gute Leute sehen und treffen kann. Bei der Formel 1 ist es am ersten Tag immer ganz lustig, wenn alle noch ein bisschen Zeit haben, um miteinander zu quatschen.

Andreas Schlager und Christian Klien: Wir passen immer gut zusammen © ServusTV