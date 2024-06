"100 Prozent Perfektion gibt's in der Formel 1 nicht – das wäre Stillstand"

Der Österreich GP am Red Bull Ring – alle Sessions live bei ServusTV.

Der Austrian GP am 30. Juni ist das 11. Rennen der Saison und gleichzeitig der 13. Grand Prix in Österreich seit der Rückkehr der Königsklasse des Motorsports. Vor dem Startschuss ins Rennwochenende haben wir den früheren F1-Piloten Patrick Friesacher (Team Minardi) zum Gespräch gebeten.

Kurz vor Halbzeit der Saison stellen sich viele die Frage: Ist der RB20 noch das stärkste Auto im Feld?

Das glaube ich eigentlich schon, denn die Kombination aus Auto und Max beweist das ja immer wieder. Max kann das Maximum aus dem RB20 rausholen und damit ist er im Moment sicher Teil des stärksten Pakets.

Es braucht also unbedingt Max Verstappen für die Machtdemonstration.

Ja, dafür braucht es den Max, denn bei Sergio sieht man ja, dass Siege keine Selbstverständlichkeit sind. Wenn Sergio einen guten Tag hat, ist er natürlich auch ganz vorne mit dabei, aber er hat halt doch immer ein bisschen Schwankungen. Max ist da viel konstanter, Max ist eine Maschine.

Ist der Anteil von Max Verstappen am Red Bull-Erfolg größer als bei anderen Fahrern?

Eigentlich nicht... Es ist das ganze Paket, das perfekt harmoniert – das Team, die Menschen rundherum und sein Renningenieur. Die Formel 1 ist der größte Teamsport der Welt und da musst jedes Zahnrad perfekt ineinander greifen. Nur wenn alles passt, bist du unschlagbar.

Max Verstappen: 4-facher Sieger beim Österreich GP © Getty Images / Red Bull Content Pool

Würde Max in jedem anderen Auto auch so gut performen?

Der Max ist ein Ausnahmetalent, keine Frage.... Aber auch er braucht Zeit, wenn er in ein anderes Auto wechselt. Ein Autowechsel ist ein Lernprozess. Und Max ist im Moment sicher nicht das einzige Talent in der Startaufstellung. Wenn Lando Norris, Oscar Piastri oder Charles Leclerc einen 100 Prozent-Tag haben, können sie jedes Rennen gewinnen. Das Coole an dieser Saison ist, dass alles ein bisschen enger zusammenliegt. Das taugt jedem, du merkst das an der Begeisterung der Menschen.

Glaubst du, dass Red Bull Racing in diesem Jahr um den WM-Titel richtig kämpfen muss?

Es wird auf jeden Fall enger als letztes Jahr. McLaren und Ferrari sind näher dran und auch Mercedes spielt wieder eine Rolle. Die Performance der Angreifer ist in diesem Jahr ausgeglichener und das spielt Red Bull Racing in die Karten, denn McLaren, Ferrari und Mercedes tun sich gegenseitig ein bisschen weh.

Noch einmal kurz zurück zum RB 20: Dr. Helmut Marko hat gesagt, dass der Simulator teilweise falsche Daten liefert. Wie realitätsnah sind diese Simulationen? Kann man ein Rennauto zu 100 Prozent simulieren?

Die die neuen Simulatoren sind wirklich auf einem super Stand der Technik, die Teams können damit vorab das komplette Setup für ein Rennwochenende machen. Aber manchmal funktionieren die Daten in der Wirklichkeit dann nicht zu 100%, so wie jetzt beim RB20, der auf den Kerbs anfällig und sehr schwierig zu fahren ist. Im Simulator hat das alles super funktioniert, aber auf der Rennstrecke war es nicht umsetzbar. Ich denke, dass Red Bull Racing das für die nächsten Rennen schon wieder ausgemerzt hat.

Kann Red Bull Racing mit einem guten Update das alte Kräfteverhältnis oder gar die alte Dominanz wiederherstellen?

Sie können auf jeden Fall stärker werden, aber die Dominanz wird in dieser Saison nicht mehr so ausgeprägt sein wie im letzten Jahr.

Kannst du uns erklären, wie man ein Auto im Laufe der Saison schneller machen kann ohne den Motor verändern zu dürfen?

Das geht nur über die Aerodynamik, an der die Teams die ganze Zeit tüfteln. Eine Veränderung von wenigen Millimetern kann auf das Auto große Auswirkungen haben und plötzlich fährst du ein Zehntel schneller – und ein Zehntel ist in diesem Sport sehr viel. Deshalb kann und darf man in der Entwicklung nicht nachlassen, denn alle anderen Teams arbeiten auch daran.

Ist die Entwicklung bei der Aerodynamik irgendwann ausgereizt? Gibt es das perfekte Auto?

Nein, das glaube ich nicht. Man kann immer noch mehr machen. Das ist so wie bei den Rundenzeiten. Als Fahrer denkst du manchmal: Das war jetzt die perfekte Runde, aber eigentlich war da doch noch eine Kleinigkeit, die man hätte besser machen können... 100 Prozent Perfektion gibt es in der Formel 1 nicht, denn das wäre Stillstand.

Zweikämpfe und Überholmanöver machen den AustrianGP traditionell spannend © Joerg Mitter / Red Bull Ring

Neben Reifen und Strategie werden jetzt auch die unterschiedlichen Strecken immer wichtiger für die Performance. Woran liegt das?

Jedes Team entwickelt ein bisschen in eine andere Richtung. Deshalb sind manche Autos auf Highspeed-Kursen schneller, andere wiederum funktionieren auf engen, winkligen, kurzen Strecken besser. Es kommt wirklich darauf an, worauf sich ein Team konzentriert. Nur die Top-Teams wie Red Bull Racing, McLaren oder Ferrari funktionieren heute eigentlich auf fast allen Strecken, weil sie sich extrem gut vorbereiten können.

Außer Ferrari in Kanada...

Haha, genau... die haben sich verwaxelt, aber da waren sie selber schuld.

Jetzt zum Österreich Grand Prix. Wir freuen uns auf das 11. Rennen der Saison. Was glaubst du, was erwartet uns am Red Bull Ring?

Generell sind die Formel 1-Rennen am Red Bull Ring immer spannend, vor allem weil es extrem viele Überholmanöver gibt. Was dieses Jahr richtig cool wird, ist das neue Kiesband in den letzten beiden Kurven. Damit gibt es keine Diskussionen mehr über die Track Limits. Wer rausfährt bekommt Probleme und deswegen wird auch keiner mehr rausfahren. Das sind Profis, die müssen das im Griff haben

Auf dem Red Bull Ring fahren die Autos traditionell viel über die Kerbs. Kann das für den RB20 zum Problem werden?

Nein, denn die Kerbs am Red Bull Ring sind im Vergleich zu anderen Rennstrecken generell sehr flach. Ich sehe da überhaupt kein Problem.

Max Verstappen ist als erfolgreichster Fahrer auf dem Red Bull Ring also auch in diesem Jahr wieder der Top-Favorit?

Ja, das glaube ich schon.

Der Österreich GP ist Teil eines Triple-Headers: 3 Rennen an 3 Wochenenden hintereinander. Was bedeutet das für die Teams oder die Strategie?

Die Teams fokussieren sich grundsätzlich immer nur auf das nächste Rennen. Aber ganz klar, für die Fahrer, die Ingenieure und die Mechaniker ist das schon eine enorme Belastung. Drei Rennen hintereinander ist nicht ohne, aber die Teams haben das in den letzten Jahren schon erlebt, sie sind darauf vorbereitet und wissen, wie das funktioniert.

Stimmung und Kulisse – einzigartig am Red Bull Ring © Lucas Pripfl / Red Bull Ring

Was beeindruckt dich am meisten am Österreich GP?

Alle Fahrer, Ingenieure und Mechaniker kommen sehr gerne nach Österreich, weil die Stimmung und die Kulisse hier so einzigartig sind. Das hat einen besonderen Flair. Es sind traditionell viele feierfreudige Holländer und Fans aus ganz Europa am Red Bull Ring – das Haus ist ausverkauft, es gibt ein tolles Rahmenprogramm mit Konzerten, Legends Parade oder Freestyle Motocross. Am Spielberg passt auch das ganze Drumherum richtig gut, deshalb fühlen sich die Leute hier sehr wohl und kommen immer wieder gerne.

Kommen wir zur Saison 2025: Welches Team ist am besten aufgestellt, wenn es um die Fahrer geht?

Hmm... schwierige Entscheidung, aber ich sage McLaren mit Lando Norris und Oskar Piastri. Diese Paarung gefällt mir sehr gut. Aber natürlich bin ich auch sehr gespannt darauf, was Charles Leclerc und Lewis Hamilton liefern.

Wer steht bei Ferrari 2025 mehr unter Druck: Charles oder Lewis?

Ich glaube, dass Charles ein bisschen mehr unter Druck stehen wird. Lewis hat schon so viel erreicht, Charles muss erst den nächsten Schritt machen und das ist der Weltmeistertitel. Aber Lewis ist ein Top-Fahrer, der auch im Ferrari gewinnen kann und will. Das macht die Sache für Charles ein bisschen schwierig.

Was macht eigentlich ein gutes Fahrerduo aus? 2 Alphatiere sowie Charles und Lewis oder eine klare Nummer 1 und 2 sowie bei Max und Checo?

Wenn es eine klare Nummer 1 und Nummer 2 gibt, hat man einfach mehr Ruhe im Team. Dann ist alles klar geregelt. Wenn du zwei Alphatiere im Team hast, hat das zwar auch seinen Reiz, weil sie sich gegenseitig zu Höchstleistungen pushen. Aber für den Teammanager ist das um einiges stressiger. Da wünsche ich Ferrari alles Gute.

Abschließende Frage zur Saison 2026: Das F1-Reglement ändert sich massiv. Geht die Entwicklung in die richtige Richtung?

Na ja... Ich fände es am wichtigsten, wenn die Autos wieder kleiner, schmäler und leichter würden. Laut neuem Reglement sollen die Autos aber nur um 30 bis 35 Kilo leichter werden, das ist nicht wirklich viel...