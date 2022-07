Mathias Lauda im Lauda-Ferrari: Das ist einzigartig – einfach ein Traum 😍

Das war der schönste Momente bei der "Legends Parade" am Red Bull Ring: Matthias Lauda ist mit dem Ferrari 312B3 seines Vaters durch die Lauda-Kurve gefahren. Hier das Video eines besonderen Moments.

Servus Mathias, in wenigen Minuten steigst du in den Ferrari 312B3, wo groß Niki Lauda draufsteht. Welche Emotionen löst das bei dir aus?

Ein Traum wird wahr. Ich freu mich eigentlich schon seit Monaten auf diesen Tag und die Chance, mit dem Wagen meines Vaters aus dem Jahre 1974 zu fahren. Das ist ja der erste Ferrari, den mein Vater gefahren ist, und er hat damit seinen ersten Sieg in Jarama beim Großen Preis von Spanien eingefahren.

Was fasziniert dich an diesem V12-Boliden?

Was denkst du über die Rennfahrer-Zeit damals, als dein Vater erfolgreich war?

Wenige Minuten vor dem Start: Mathias Lauda gets ready to race

Was verursacht dir mehr Gänsehaut: der Mythos Ferrari oder der Mythos Lauda?

