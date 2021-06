Mathias Lauda: „Max Verstappen fährt in einer eigenen Liga“

Servus TV presents… FIA Formula One World Championship …

für Insights aus dem Motorsport. Der Sohn des dreifachen Weltmeisters Niki Lauda war unter anderem in der DTM und in der FIA Langstrecken-WM am Start und analysiert hier die Ausgangslage für den Grand Prix der Steiermark am Red Bull Ring:

Wie schauen deine Erkenntnisse nach dem Qualifying am Red Bull Ring aus?

und Lewis Hamilton ein bisschen enger wird. Aber die Leistung von Max hat mich überrascht. Er fährt derzeit in einer eigenen Liga und hat seinen positiven Lauf von Frankreich nach Österreich mitgenommen. Wenn Max den Start morgen gewinnt, ist er nur sehr schwer zu schlagen, weil er so extrem viel aus seinem Auto rausholen kann.

Ist Max Verstappen überhaupt am Limit gefahren?

Was macht diese Perfektion möglich?

Sein Selbstbewusstsein, beim ihm läuft im Moment einfach alles gut. Während Lewis Hamilton sicher an sich selber zweifelt, wenn der Teamkollege so wie heute schneller ist, passiert bei Max passiert das genaue Gegenteil: Er ist motiviert und es macht ihm Spaß.

Max Verstappen fährt in einer eigenen Liga

Lewis Hamilton hat heute wieder zwei Fehler gemacht. Das kennt man so von ihm nicht. Ist er nervös?

