F1 Manager 2022 lässt euch zum Teamchef werden

Bedeutet: Alle offiziellen Teams, Fahrer, bekannte Ingenieure und

sind im Spiel vertreten. Wer hingegen lieber selbst die Kurse in Miami, Spielberg oder Imola umrunden und die Bestzeit in den Asphalt brennen will, der bekommt im Juli mit

F1 22

ein entsprechendes Rennspiel-Pendant an die Hand, das wir

durften.