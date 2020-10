Grand Prix der Eifel: Schnellste Runde und Platz 2 für Max Verstappen!

von Platz 3 gestartet und von Anfang an ist es ihm gelungen, sich seinen Podestplatz zu sichern – vor ihm nur Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in ihren Mercedes. Nach einem „Bremsplatten“ kämpfte Bottas dann um Platz 3 und nach Problemen mit dem Antrieb war es für den Finnen ganz vorbei. Gut für Daniel Ricciardo, der sich in der Zwischenzeit von Platz 6 in der Startaufstellung nach vorne gekämpft hatte. Der Kampf ums Podest war somit früh entschieden.

fährt in Deutschland souverän auf Platz 2 und festigt damit weiter seinen dritten Rang in der Gesamtwertung! Der Holländer ist beim

Der Bonus für die schnellste Runde ging mit einem Vorsprung von 6 Tausendstel an Max Verstappen. „Die Bullen sind so schnell geworden! Da müssen wir weiter pushen", funkte der 6-fache Weltmeister Hamilton noch im Auto in seine Box.

Der Bonus für die schnellste Runde ging mit einem Vorsprung von 6 Tausendstel an Max Verstappen. „Die Bullen sind so schnell geworden! Da müssen wir weiter pushen", funkte der 6-fache Weltmeister Hamilton noch im Auto in seine Box.

Der Bonus für die schnellste Runde ging mit einem Vorsprung von 6 Tausendstel an Max Verstappen. „Die Bullen sind so schnell geworden! Da müssen wir weiter pushen", funkte der 6-fache Weltmeister Hamilton noch im Auto in seine Box.