Das Comeback der Formel 1-Fans: Der Spielberg gibt 2021 wieder Vollgas!

Die Formel 1 ist mit einem Doppel-GP am Red Bull Ring in die Saison 2020 gestartet – ein erfolgreiches medizinisches Konzept hat es möglich gemacht. Dieses Know-how ist die Basis für künftige Großveranstaltungen am Spielberg. Sollte dennoch eine Reduzierung der Zuschauerzahl notwendig sein, gilt das Motto „first come, first served“. Die Tickets werden dann nach dem Datum des Bestelleinganges vergeben.