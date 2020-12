Bienvenidos Checo! Sergio Perez gibt 2021 Vollgas – für Red Bull Racing!

Sergio Michel „Checo“ Pérez Mendoza – das ist der klingende Name des „neuen Bullen“ im Rennstall von

. Sein Debut in der Königsklasse hat der Mexikaner beim Großen Preis von Australien 2011 für Sauber gegeben. In den folgenden Jahren war Checo Perez für McLaren, Force India und Racing Point am Start.