Andi Gröbl: "Ich habe 0,0 % Angst, dass Verstappen unter Druck zerbricht"

Andi Gröbl ist ein Formel 1-Nerd, der seit 1982 ganze Ordner mit Wissen über die Königsklasse füllt, das vermutlich niemand mehr brauchen wird. Seit Anfang der Saison 2021 sorgt er im ServusTV-Studio gemeinsam mit Nico Hülkenberg für frischen Wind in der Berichterstattung. Wir haben mit dem 50-jährigen Multitalent über Teams & Fahrer gesprochen, die die F1-Welt verändern werden.

01 Das erste Saison-Drittel im Rückspiegel

Wie würdest du die bisherige Saison 2021 in einem Satz beschreiben?

Die Formel 1 atmet auf, weil es endlich wieder richtige Competition gibt. Ich glaube, das war für alle ein bisschen eine Erlösung, egal ob man jetzt eher Max Verstappen oder Lewis Hamilton mag.

Welcher Fahrer war für dich in den ersten 7 Rennen die größte Überraschung?

Sergio Perez , weil er in 3 Monaten das geschafft hat, was viele andere vor ihm auch in viel längerer Zeit nicht geschafft haben, nämlich neben Max Verstappen nicht wie ein kompletter Depp auszusehen. Der liefert ab, der ruht in sich selbst.

Andi Gröbl und Nico Hülkenberg moderieren die F1 bei ServusTV © ServusTV

Gibt es einen Fahrer, der deine Erwartungen nicht erfüllt hat?

Ja... Kimi Räikkönen. So leid es mir tut, aber der lässt sich jetzt mit 40 Jahren „abwatschen“. Das ist eher bemitleidenswert. Auf der anderen Seite ist es schon fast wieder liebenswürdig, weil es zeigt, wie sehr er das liebt, was er tut. Er muss jetzt nur aufpassen, dass er sich im Rückspiegel seinen Namen nicht komplett kaputt macht.

Das bringt uns gleich zu den „Alt-Weltmeister“: Wenn wir uns die Leistungen von Sebastian Vettel, Fernando Alonso und Kimi Räikkönen anschauen, drängt sich doch die Frage auf, ob jugendliche Risikobereitschaft vielleicht wichtiger ist als Erfahrung...

Der zweite Platz von Sebastian Vettel in Baku ist die Antithese dazu. Er hat genau wegen seiner Erfahrung viel mehr aus seinem Auto rausgeholt als eigentlich möglich war... er hätte nicht besser als Fünfter oder Sechster werden dürfen. Ich beatworte die Frage also klar mit nein, weil in der F1 auch heute noch der Faktor Erfahrung mehr bringt als wenn ein Fahrer bereit ist, 3 Meter später zu bremsen und in der einen Kurve vielleicht 5 Hundertstel rausholt. Man sieht ja, dass sich die alten Herren, jetzt wo sie sich an ihr neues Team und ihr neues Autos gewöhnt haben, mit ihren jugendlichen Teamkollegen eigentlich Katz und Maus spielen. Ausgenommen sind Räikkönen und Giovinazzi, die fahren auf einem Niveau.

In dieser Saison hat die Pole Position in 7 Rennen nur 2 Mal zum Sieg geführt hat. Ist das Qualifying weniger wichtig geworden?

Ja, und das ist ein gutes Zeichen. Das hängt erstens damit zusammen, dass man in der modernen F1 besser überholen kann. DRS hat der Formel 1 gutgetan, wir haben keine Rennen mit nur einem Überholmanöver mehr. Zweitens gibt es nach vielen Jahren erstmals wieder gleichstarke Autos, die vorne mitspielen können. Es ist nicht mehr so, dass der Mercedes den Sprint in die erste Kurve gewinnt und dann nicht mehr gesehen wird. Das Phänomen, dass die Pole Position nicht mehr den Wert der vergangenen Jahren hat, ist also vor allem eine Frage der Kräfteverhältnisse.

Dafür haben die Boxenstopps enorm an Bedeutung gewonnen...

Für Mercedes war das bisher eine ganz einfache Rechnung: Wenn du ein überlegenes Auto hast, ist es völlig egal ob du 2,0 oder 2,2 oder 2,4 Sekunden beim Boxenstopp brauchst. Für Red Bull hingegen war es lebensnotwendig, ganz schnell zu sein, weil das die geringe Chance war, mit einem unterlegenen Auto zumindest mal näher zu kommen. Jetzt haben wir die Situation, dass beide Autos gleich schnell sind und jetzt lacht Red Bull und sagt: Wir machen die 2 Sekunden-Stopps auch ohne dass uns das Radl runterfällt. Mercedes ist diesen Druck nicht gewöhnt. Die wissen genau, dass es wichtig wäre von 2,4 auf 2,0 Sekunden runterzukommen, aber das haben sie so nicht geübt. Deshalb ist die Gefahr groß, dass da etwas schiefgeht.

Wer wird Weltmeister 2021?

Nach 7 von 22 Rennen muss man mit Prognosen vorsichtig sein... Vom Bauchgefühl her sage ich, dass Max Verstappen mit Red Bull Racing gewinnt, aber ich bin noch nicht 100 % davon überzeugt. Wir dürfen Mercedes noch nicht abschreiben. Dieser WM-Titel wird aber nicht nur von der Tatsache entschieden, wer die wenigsten Fehler macht, sondern auch von der Frage, welches Team bereit ist, mehr für den Titel zu investieren. Denn eigentlich ist jetzt die Zeit, in der die Teams den Grundstein für das komplett neue Reglement 2022 legen wollen oder müssen.

Max ist der Knackpunkt in der weiteren Karriere von Lewis Hamilton © Getty Images / Red Bull Content Pool

Wie meinst du das konkret – es gibt ja ein Kostenlimit?

Fakt ist, dass die Teams ab Mai mit der Entwicklung des nächsten Jahresautos beginnen. Sie dürfen in diesem Jahr exakt 147,5 Millionen US-Dollar verbraten und müssen jetzt entscheiden, ob sie die nächste Million lieber in einen neuen Frontflügel für einen Sieg in Suzuka investieren, oder ob sie sagen, wir pfeifen drauf und stecken die Million lieber in die Entwicklung fürs nächste Jahr. Bei Mercedes war das so sicher nicht geplant. Sie dachten, wir fahren bis Mai und dann sind wir eh wieder vorne. Jetzt ist Mercedes gezwungen entweder zu entwickeln oder die WM aufzugeben. Ich bin davon überzeugt, dass sie in diesem Jahr mitziehen müssen.

02 Noten für die Piloten

Kommen wir zu den Fahrern... Max Verstappen ist erstmals WM Führender, wird der Druck auf ihn irgendwann zu groß werden?

Nein, absolut nicht. Ich kenne seit Michael Schumacher keinen Fahrer, der mit derartig viel Selbstvertrauen ausgestattet ist wie Max Verstappen. Er ist saugut und er weiß es. Ich habe 0,0 Prozent Angst, dass der unter Druck zerbricht.

Max Verstappen – der Fahrer mit unendlichem Selbstvertrauen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Lewis Hamilton ist erstmals wirklich gefordert. Wie reagiert er darauf: nervös, motiviert oder frustriert?

Lewis Hamilton ist ein sehr sensibler Fahrer, auf den alle 3 Beschreibungen zutreffen. Wenn er Zweiter wird, schaut er aus wie 7 Tage Regenwetter. Er macht Fehler wie in Baku. Aber er schafft es auch immer wieder sich zu motivieren. Die Frage ist, wie er reagiert, wenn die Erfolge von Verstappen nicht aufhören. Das ist der Knackpunkt, weil das hat er in dieser Form noch nicht erlebt, dann braucht er einen Plan B und muss sich neu erfinden.

Sergio Pérez wirkt sehr zufrieden als Nummer 2. Ist er das?

Ja, absolut. Er hat ein zweites Leben in der Formel 1 geschenkt bekommen, war schon mehr draußen als drinnen. Niko Hülkenberg beschreibt Pérez als offen, motiviert und ehrlich – er weiß, was seine Rolle ist und dass er dafür auch belohnt wird. Baku war sozusagen der erste Zahltag für seinen Nummer 2-Status. Das ist ein ganz großer Bonuspunkt für Max Verstappen, weil Mercedes zerfällt im Moment.

Wird Valtteri Bottas Ende der Saison noch im Mercedes sitzen?

Das glaube ich schon, obwohl sich teamintern manche einen Wechsel wünschen. Mercedes kann noch so viele Team Building-Seminare machen, es bleiben zwei Mannschaften – die einen bekommen immer die Watschen und die anderen die Prämie aufs Konto. Aber ich glaube, man wartet bei Mercedes noch auf die Entscheidung von Lewis Hamilton. Sobald er sagt, ja ich fahre weiter bei euch, wird auch die Entscheidung bei Bottas fallen. Die Frage ist aber: Was lässt Hamilton zu? Will er wirklich mit George Russell fahren? Valtteri ist angenehm, unpolitisch, schnell genug aber nicht zu schnell – für Hamilton die perfekte Lösung...

Charles Leclerc... ist er gefangen im falschen Auto?

Nein, das glaube ich nicht. Charles hat gezeigt, was er mit dem Ferrari leisten kann. Ich glaube nicht, dass es funktionieren würde, wenn man ihn in einen Red Bull oder Mercedes setzt. Charles braucht dieses mediterrane Flair, er ist bei Ferrari einfach gut aufgehoben – und Ferrari wird wieder auf die Beine kommen, da habe ich keine Sorge.

Yuki Tsunoda ist ein riesen Talent, aber fehleranfällig – wie geht es mit ihm weiter?

Er ist in seinen ersten 7 Rennen ohne Erfahrung zweimal in die Punkte gefahren und war im Qualifying unter den Top 10. So gesehen macht er keinen schlechten Job. Einem Fahrer, der schnell ist, aber Autos demoliert, dem kannst du austreiben, dass er Autos demoliert. Aber einen Fahrer, der langsam ist und nichts kaputt macht, kannst du nicht schneller machen. Yuki Tsunoda ist noch blutjung, ohne Erfahrung und fern der Heimat. Mit ihm muss man jetzt mental arbeiten. Aber er ist eine Zukunftsaktie.

Yuki Tsunoda – eine Zukunftsaktie in der Formel 1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Sitzt Nikita Mazepin zurecht in einem F1 Cockpit?

Ja, vom Speed her sitzt er genauso zurecht in der Formel 1 wie Mick Schuhmacher, Nicholas Latifi oder Antonio Giovinazzi. Das ist kein schlechter Rennfahrer. Sein Vater hat natürlich Türen geöffnet, es gab viele Millionen Gründe dafür, ihn ins Team zu holen. Aber mit Ausnahme des ersten Grand Prix hat er alle Rennen beendet, er ist derzeit sogar der konstantere Fahrer in seinem Team. Ob er sympathisch ist, ist eine andere Frage. Wenn der Papa kommt und 100 Millionen auf Tisch legt und du mit einer gewissen Arroganz durch das Fahrerlager marschierst, hast du natürlich nicht viele Freunde.