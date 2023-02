RB19 Car Launch: Der neue Bulle ist aus dem Stall 🤩

Als erstes Top-Team der Formel 1 hat Oracle Red Bull Racing sein Dienstfahrzeug für die Saison 2023 präsentiert. Beim Car Launch in New York waren Teamchef Christian Horner, Weltmeister Max Verstappen, sein Teamkollege Sergio Pérez und der altbekannte Neuzugang Daniel Ricciardo im Einsatz.

Als erstes Top-Team der Formel 1 hat Oracle Red Bull Racing sein Dienstfahrzeug für die Saison 2023 präsentiert. Beim Car Launch in New York waren Teamchef Christian Horner, Weltmeister Max Verstappen, sein Teamkollege Sergio Pérez und der altbekannte Neuzugang Daniel Ricciardo im Einsatz.

Als erstes Top-Team der Formel 1 hat Oracle Red Bull Racing sein Dienstfahrzeug für die Saison 2023 präsentiert. Beim Car Launch in New York waren Teamchef Christian Horner, Weltmeister Max Verstappen, sein Teamkollege Sergio Pérez und der altbekannte Neuzugang Daniel Ricciardo im Einsatz.

Der neue RB19 – am 3. Februar in New York präsentiert

Daniel Ricciard "is back" (mit Teamchef Christian Horner)

Der neue RB19 baut auf den Stärken des Weltmeister-Autos auf. Wir nehmen alles mit, was wir beim RB18 gelernt haben.

Der neue RB19 baut auf den Stärken des Weltmeister-Autos auf. Wir nehmen alles mit, was wir beim RB18 gelernt haben.

Der neue RB19 baut auf den Stärken des Weltmeister-Autos auf. Wir nehmen alles mit, was wir beim RB18 gelernt haben.

Wir waren 2022 richtig erfolgreich. Es gibt also keinen Grund, am Auto viel zu ändern. Allerdings ist es schwieriger Weltmeister zu bleiben als Weltmeister zu werden.

Wir waren 2022 richtig erfolgreich. Es gibt also keinen Grund, am Auto viel zu ändern. Allerdings ist es schwieriger Weltmeister zu bleiben als Weltmeister zu werden.

Wir waren 2022 richtig erfolgreich. Es gibt also keinen Grund, am Auto viel zu ändern. Allerdings ist es schwieriger Weltmeister zu bleiben als Weltmeister zu werden.