Formel 1: Darum können wir den Saisonstart kaum erwarten

Nachdem die Formel1-Saison im letzten Jahr so spät endete, wie noch nie zuvor, stehen wir vor der längsten Saison mit der kürzesten Vorbereitungszeit überhaupt. In nur drei Tagen mussten die Teams in Bahrain ihre Tests absolvieren, bevor am 28. März in Sakhir das erste Rennen ansteht.

Nachdem die Formel1-Saison im letzten Jahr so spät endete, wie noch nie zuvor, stehen wir vor der längsten Saison mit der kürzesten Vorbereitungszeit überhaupt. In nur drei Tagen mussten die Teams in Bahrain ihre Tests absolvieren, bevor am 28. März in Sakhir das erste Rennen ansteht.

Nachdem die Formel1-Saison im letzten Jahr so spät endete, wie noch nie zuvor, stehen wir vor der längsten Saison mit der kürzesten Vorbereitungszeit überhaupt. In nur drei Tagen mussten die Teams in Bahrain ihre Tests absolvieren, bevor am 28. März in Sakhir das erste Rennen ansteht.

1. Das Momentum des Max Verstappen

für Red Bull Racing Siege einfahren kann, ist nichts Neues, doch lässt die Art und Weise, wie er sich den ersten Platz am Ende der letzten Saison in Abu Dhabi holte, darauf hoffen, dass er Mercedes im neuen Jahr kräftig einheizen kann - etwas, was ihm in den letzten sieben Jahren nicht gelang. Verstappen holte sich im Dezember auf Yas Marina sensationell die Pole Position und konnte die Angriffe von

2. Mehr Rennen als jemals zuvor