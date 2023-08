Sommerpause: Die Formel 1 hat alle Fabriken zugesperrt! 😱Warum eigentlich?

In der Formel 1 gibt es eine verpflichtende Sommerpause. Kannst du uns erklären, was darunter zu verstehen ist?

In der Formel 1 gibt es eine verpflichtende Sommerpause. Kannst du uns erklären, was darunter zu verstehen ist?

In der Formel 1 gibt es eine verpflichtende Sommerpause. Kannst du uns erklären, was darunter zu verstehen ist?

Die verpflichtende Sommerpause wurde vor einigen Jahren eingeführt, damit die Formel 1 zumindest für 2 Wochen stillsteht und die Mitarbeiter eine Auszeit haben. Früher war es ja so, dass immer durchgearbeitet wurde – auch zu Weihnachten oder eben im Sommer. Es war eine Regel notwendig, um das zu stoppen. In diesen 2 Wochen darf kein Laptop benutzt werden und die Fabriken sind zugesperrt.

Die verpflichtende Sommerpause wurde vor einigen Jahren eingeführt, damit die Formel 1 zumindest für 2 Wochen stillsteht und die Mitarbeiter eine Auszeit haben. Früher war es ja so, dass immer durchgearbeitet wurde – auch zu Weihnachten oder eben im Sommer. Es war eine Regel notwendig, um das zu stoppen. In diesen 2 Wochen darf kein Laptop benutzt werden und die Fabriken sind zugesperrt.

Die verpflichtende Sommerpause wurde vor einigen Jahren eingeführt, damit die Formel 1 zumindest für 2 Wochen stillsteht und die Mitarbeiter eine Auszeit haben. Früher war es ja so, dass immer durchgearbeitet wurde – auch zu Weihnachten oder eben im Sommer. Es war eine Regel notwendig, um das zu stoppen. In diesen 2 Wochen darf kein Laptop benutzt werden und die Fabriken sind zugesperrt.

Da wird von der FIA schon ziemlich genau hingesehen. In der Ära des Budget Caps, in der alle Bereiche der Formel 1-Teams quasi elektronisch angezapft sind, ist das kein großes Problem.

Da wird von der FIA schon ziemlich genau hingesehen. In der Ära des Budget Caps, in der alle Bereiche der Formel 1-Teams quasi elektronisch angezapft sind, ist das kein großes Problem.

Da wird von der FIA schon ziemlich genau hingesehen. In der Ära des Budget Caps, in der alle Bereiche der Formel 1-Teams quasi elektronisch angezapft sind, ist das kein großes Problem.

Was kann ein Fahrer in der Sommerpause machen, um stärker zurückzukommen?

Was kann ein Fahrer in der Sommerpause machen, um stärker zurückzukommen?

Was kann ein Fahrer in der Sommerpause machen, um stärker zurückzukommen?

Die Fitness ist unheimlich wichtig. Wenn du als Fahrer immer im Rhythmus der Rennwochenenden lebst und außerdem PR-Verpflichtungen hast, dann tust du dir sehr schwer, körperliche Fitness aufzubauen – du kannst sie nur halten. Die Sommerpause wird genutzt, um an der Fitness zu arbeiten. Auf Social Media wird man sicher viele Fotos von Fahrern sehen, die mit Freundin oder Frau am Strand liegen, aber der Fitnesstrainer wird immer mit dabei sein.

Die Fitness ist unheimlich wichtig. Wenn du als Fahrer immer im Rhythmus der Rennwochenenden lebst und außerdem PR-Verpflichtungen hast, dann tust du dir sehr schwer, körperliche Fitness aufzubauen – du kannst sie nur halten. Die Sommerpause wird genutzt, um an der Fitness zu arbeiten. Auf Social Media wird man sicher viele Fotos von Fahrern sehen, die mit Freundin oder Frau am Strand liegen, aber der Fitnesstrainer wird immer mit dabei sein.

Die Fitness ist unheimlich wichtig. Wenn du als Fahrer immer im Rhythmus der Rennwochenenden lebst und außerdem PR-Verpflichtungen hast, dann tust du dir sehr schwer, körperliche Fitness aufzubauen – du kannst sie nur halten. Die Sommerpause wird genutzt, um an der Fitness zu arbeiten. Auf Social Media wird man sicher viele Fotos von Fahrern sehen, die mit Freundin oder Frau am Strand liegen, aber der Fitnesstrainer wird immer mit dabei sein.