Der Niederländer Max Verstappen fährt am dritten Tag der F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit im Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford auf der Strecke
F1

F1: So verlief der Abschluss der Wintertests vor dem Saisonstart 2026

Die Formel-1-Saison steht vor der Tür. Der zweite Wintertest in Bahrain war die letzte Gelegenheit, vor dem ersten Rennen in Melbourne an den neuen Autos und Antriebseinheiten zu arbeiten.
Von: Nelly Pluto-Prondzyńska
4 min readPublished on

Inhalt

  1. 1
    Eine erfolgreiche Session für Max Verstappen
  2. 2
    Isack Hadjar freut sich auf Melbourne
  3. 3
    Was hat der Teamchef gelernt?
  4. 4
    Visa Cash App Racing Bulls schaffen 407 Runden
Nach drei Tagen Action beim zweiten Vorsaisontest 2026 in Bahrain sind die Wintervorbereitungen für die neue Formel-1-Saison abgeschlossen, und alle Augen richten sich nun auf das erste Rennen der Saison in Melbourne.
Für Oracle Red Bull Racing war es eine weitere Gelegenheit, mit dem RB22 und den neuen Red Bull Ford-Antriebssträngen zu arbeiten. Während der drei Tage in Bahrain absolvierte das Team 329 Runden (1.780 Kilometer). Während der gesamten Wintervorbereitung - einschließlich der zwei Trainings in Bahrain und des Shakedowns in Barcelona - wurden mehr als 5.000 Kilometer zurückgelegt.
Ich denke, wir haben uns so gut wie möglich auf die Tests in Bahrain vorbereitet und das Team hat dort einen tollen Job gemacht.
Max Verstappen
01

Eine erfolgreiche Session für Max Verstappen

Nachdem er in der letzten Testsession insgesamt 204 Runden gedreht hatte - eine der höchsten Rundenzahlen im gesamten Feld - fuhr Max Verstappen am Ende mit 1.33,109 Minuten die fünftschnellste Zeit. Das Programm des Niederländers bestand hauptsächlich aus Rennsimulationen und der Arbeit an den Autoeinstellungen.
"Es war eine erfolgreiche Woche. Während meiner Fahrten haben wir das gesamte Programm absolviert, so dass wir eine Menge Daten analysieren können. Ich denke, wir haben uns so gut wie möglich auf die Tests in Bahrain vorbereitet und das Team hat dort einen tollen Job gemacht. Natürlich haben wir noch viel zu tun, um unser Tempo zu verbessern, und daran werden wir arbeiten", meinte der vierfache Weltmeister Max Verstappen.
Max Verstappen am Steuer des Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford macht einen Boxenstopp während des dritten Tages der F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit am 20. Februar 2026

Max Verstappen macht einen Boxenstopp während der Bahrain-Tests

Der Niederländer Max Verstappen und Oracle Red Bull Racing bereiten sich während des dritten Tages der F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit in der Garage auf die Fahrt vor.

Verstappen bereitet sich in der Garage vor

Der Niederländer Max Verstappen am Steuer des Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford auf der Strecke während des zweiten Tages der F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit am 19. Februar 2026

Der Niederländer auf der Strecke während des zweiten Testtages

Der Niederländer Max Verstappen fährt den Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford auf der Strecke während des zweiten Tages der F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit am 19. Februar 2026

Verstappen fuhr die fünftschnellste Zeit in der letzten Session

204 Runden hat Verstappen absolviert

Max Verstappen während des zweiten F1-Wintertests in Bahrain 2026

Verstappen testet den RB22 bei den Bahrain-Tests auf Herz und Nieren

Verstappen bereitet sich bei den Tests auf die neue Saison vor

02

Isack Hadjar freut sich auf Melbourne

Isack Hadjar, der sich auf seine erste Saison als Fahrer bei Oracle Red Bull Racing vorbereitet, drehte in der zweiten Testrunde insgesamt 125 Runden und fuhr dabei eine Zeit von 1:34,511 Minuten. Der Franzose konzentrierte sich vor allem darauf, Setup-Änderungen zu testen und das Verhalten des Autos bei Long Runs mit höherer Kraftstoffmenge zu analysieren.
"Wir haben das Beste aus dem letzten Testtag herausgeholt. Wir haben viele Setup-Änderungen getestet und sie haben alle Sinn gemacht, also fühle ich mich gut mit der Richtung, in die wir gegangen sind. Die Pace auf den Long Runs und mit viel Sprit war ebenfalls gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir in dieser Woche gelernt haben, und ich freue mich auf den Saisonstart in Melbourne", sagte Hadjar.
Isack Hadjar aus Frankreich fährt den Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford auf der Strecke während des dritten Tages der F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit am 20. Februar 2026

Isack Hadjar während des zweiten F1-Wintertests in Bahrain 2026

Der Franzose Isack Hadjar fährt den Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford auf der Strecke während des dritten Tages der F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit am 20. Februar 2026

Hadjar bei den Tests vor seiner ersten Saison als Red Bull-Fahrer

Isack Hadjar aus Frankreich bereitet sich auf die F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit am 20. Februar 2026 vor.

Hadjar bereitet sich auf die Tests in Bahrain vor

Der Franzose Isack Hadjar fährt den RB22 von Oracle Red Bull Racing auf der Strecke während der F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit am 20. Februar 2026

Hadjar stellt seinen RB22 in Bahrain auf die Probe

Hadjar in seinem RB22, bereit für den Einsatz bei den Tests in Bahrain...

Der Franzose macht sich auf den Weg zur Strecke in Bahrain

Ein erfolgreicher Testtag für Isack Hadjar in Bahrain

Hadjar überquert die Linie beim Test in Bahrain

03

Was hat der Teamchef gelernt?

Teamchef Laurent Mekies wies darauf hin, dass die diesjährigen Tests aufgrund der neuen Generation von Autos und Antriebseinheiten besonders interessant waren.
"Die drei Testserien in Barcelona und Bahrain waren aus vielen Gründen faszinierend - von der Technologie der Antriebseinheit über den Kraftstoff und die Aerodynamik bis hin zu den Reifenwechseln. Wir sind stolz auf das, was wir mit den ersten Red Bull Ford-Antriebseinheiten erreicht haben. Nach zwei Testwochen in Bahrain haben wir einen soliden Lauf hinter uns, was für ein Team, das an einem neuen Motor arbeitet, eine ziemliche Leistung ist", sagte Mekies.
"Was die wirkliche Hierarchie in der Startaufstellung angeht, werden wir die ersten Anhaltspunkte erst im Qualifying in Melbourne sehen. Jetzt beginnt das Rennen und wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, um das Niveau zu erreichen, das wir anstreben", so Mekies weiter.
Richard Wolverson, Head of Racing Operations von Oracle Red Bull Racing und Laurent Mekies, Teamchef von Oracle Red Bull Racing beim F1-Test auf dem Bahrain International Circuit am 19. Februar 2026

Laurent Mekies während der Testfahrten in Bahrain an der Boxenmauer.

04

Visa Cash App Racing Bulls schaffen 407 Runden

Das Visa Cash App Racing Bulls Team beendete die zweite Testrunde mit 407 Runden - der zweitbesten Runde im gesamten Feld. Arvid Lindblad, der bei einzelnen Runs eine gute Pace zeigte, war mit 240 Runden der fleißigste Fahrer des Tests, während Liam Lawson auf 167 Runden kam.
Das Team arbeitete an der Stabilität des Autos beim Anbremsen langsamer Kurven und am Energiemanagement der neuen Antriebseinheit. Trotz einiger anfänglicher Schwierigkeiten verbesserte sich das Verhalten des Autos nach und nach und die gesammelten Daten sollen helfen, das Paket vor dem ersten Rennen der Saison in Australien weiter zu verfeinern.
Der Neuseeländer Liam Lawson am Steuer des Visa Cash App Racing Bulls VCARB 03 RB Ford in der Boxengasse während der F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit am 18. Februar 2026

Liam Lawson in der Boxengasse beim Test in Bahrain

Der Neuseeländer Liam Lawson fährt den Visa Cash App Racing Bulls VCARB 03 RB Ford während der F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit am 18. Februar 2026

Liam Lawson testet sein Auto auf der Strecke von Bahrain

Der Brite Arvid Lindblad und die Visa Cash App Racing Bulls bereiten sich am dritten Tag der F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit am 20. Februar 2026 in der Garage auf die Fahrt vor.

Arvid Lindblad bereitet sich auf die Tests in Bahrain vor

Der Neuseeländer Liam Lawson fährt den Visa Cash App Racing Bulls VCARB 03 RB Ford während der F1-Tests auf dem Bahrain International Circuit am 18. Februar 2026

Liam Lawson drehte 167 Runden in der zweiten Session in Bahrain

Lawson beim Test vor der neuen F1-Saison

Lawson bereitet sich während der letzten Wintertest-Session vor

Das erste Rennen der Formel-1-Saison 2026 findet am Wochenende vom 6. bis 8. März auf dem Albert Park Circuit in Melbourne, Australien, statt.

