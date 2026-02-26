F1: So verlief der Abschluss der Wintertests vor dem Saisonstart 2026

Nach drei Tagen Action beim zweiten Vorsaisontest 2026 in Bahrain sind die Wintervorbereitungen für die neue Formel-1-Saison abgeschlossen, und alle Augen richten sich nun auf das erste Rennen der Saison in Melbourne.

Für Oracle Red Bull Racing war es eine weitere Gelegenheit, mit dem RB22 und den neuen Red Bull Ford-Antriebssträngen zu arbeiten. Während der drei Tage in Bahrain absolvierte das Team 329 Runden (1.780 Kilometer). Während der gesamten Wintervorbereitung - einschließlich der zwei Trainings in Bahrain und des Shakedowns in Barcelona - wurden mehr als 5.000 Kilometer zurückgelegt.

Ich denke, wir haben uns so gut wie möglich auf die Tests in Bahrain vorbereitet und das Team hat dort einen tollen Job gemacht. Max Verstappen

01 Eine erfolgreiche Session für Max Verstappen

Nachdem er in der letzten Testsession insgesamt 204 Runden gedreht hatte - eine der höchsten Rundenzahlen im gesamten Feld - fuhr Max Verstappen am Ende mit 1.33,109 Minuten die fünftschnellste Zeit. Das Programm des Niederländers bestand hauptsächlich aus Rennsimulationen und der Arbeit an den Autoeinstellungen.

"Es war eine erfolgreiche Woche. Während meiner Fahrten haben wir das gesamte Programm absolviert, so dass wir eine Menge Daten analysieren können. Ich denke, wir haben uns so gut wie möglich auf die Tests in Bahrain vorbereitet und das Team hat dort einen tollen Job gemacht. Natürlich haben wir noch viel zu tun, um unser Tempo zu verbessern, und daran werden wir arbeiten", meinte der vierfache Weltmeister Max Verstappen.

02 Isack Hadjar freut sich auf Melbourne

Isack Hadjar , der sich auf seine erste Saison als Fahrer bei Oracle Red Bull Racing vorbereitet, drehte in der zweiten Testrunde insgesamt 125 Runden und fuhr dabei eine Zeit von 1:34,511 Minuten. Der Franzose konzentrierte sich vor allem darauf, Setup-Änderungen zu testen und das Verhalten des Autos bei Long Runs mit höherer Kraftstoffmenge zu analysieren.

"Wir haben das Beste aus dem letzten Testtag herausgeholt. Wir haben viele Setup-Änderungen getestet und sie haben alle Sinn gemacht, also fühle ich mich gut mit der Richtung, in die wir gegangen sind. Die Pace auf den Long Runs und mit viel Sprit war ebenfalls gut. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir in dieser Woche gelernt haben, und ich freue mich auf den Saisonstart in Melbourne", sagte Hadjar.

03 Was hat der Teamchef gelernt?

Teamchef Laurent Mekies wies darauf hin, dass die diesjährigen Tests aufgrund der neuen Generation von Autos und Antriebseinheiten besonders interessant waren.

"Die drei Testserien in Barcelona und Bahrain waren aus vielen Gründen faszinierend - von der Technologie der Antriebseinheit über den Kraftstoff und die Aerodynamik bis hin zu den Reifenwechseln. Wir sind stolz auf das, was wir mit den ersten Red Bull Ford-Antriebseinheiten erreicht haben. Nach zwei Testwochen in Bahrain haben wir einen soliden Lauf hinter uns, was für ein Team, das an einem neuen Motor arbeitet, eine ziemliche Leistung ist", sagte Mekies.

"Was die wirkliche Hierarchie in der Startaufstellung angeht, werden wir die ersten Anhaltspunkte erst im Qualifying in Melbourne sehen. Jetzt beginnt das Rennen und wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, um das Niveau zu erreichen, das wir anstreben", so Mekies weiter.

04 Visa Cash App Racing Bulls schaffen 407 Runden

Das Visa Cash App Racing Bulls Team beendete die zweite Testrunde mit 407 Runden - der zweitbesten Runde im gesamten Feld. Arvid Lindblad , der bei einzelnen Runs eine gute Pace zeigte, war mit 240 Runden der fleißigste Fahrer des Tests, während Liam Lawson auf 167 Runden kam.

Das Team arbeitete an der Stabilität des Autos beim Anbremsen langsamer Kurven und am Energiemanagement der neuen Antriebseinheit. Trotz einiger anfänglicher Schwierigkeiten verbesserte sich das Verhalten des Autos nach und nach und die gesammelten Daten sollen helfen, das Paket vor dem ersten Rennen der Saison in Australien weiter zu verfeinern.

