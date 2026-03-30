F1 vs. WEC: Neue Herausforderungen für Max Verstappen im Endurance-Format

Max Verstappen nimmt im Mai am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teil . Das Langstreckenrennen unterscheidet sich grundlegend von dem, was er aus der Formel 1 gewohnt ist; es gibt viele neue Dinge zu bedenken.

01 Warum Verstappen beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring antreten will

Verstappen wird beim Langstreckenrennen vor neuen Herausforderungen stehen. © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Verstappen hat in den letzten Jahren auch in anderen Disziplinen teilgenommen, um sein Rennspektrum zu erweitern, während er sich weiterhin auf die Formel 1 konzentriert. Die Teilnahme an einem Langstreckenrennen ist jedoch etwas Neues für den 28-Jährigen. Bei der Bekanntgabe seiner Teilnahme hielt er fest: "Die Nordschleife ist ein besonderer Ort. Es gibt keine andere Strecke wie sie. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist ein Rennen, das schon lange auf meiner Wunschliste steht, und ich freue mich wirklich sehr, dass wir es jetzt wahr machen können."

Mit seinem GT-Team hat er schon an anderen Formaten teilgenommen, aber das ist das erste Mal, dass er bei einem Langstreckenrennen dabei ist. Er ist sich dessen bewusst, dass die Vorbereitung wichtig ist und dass es eine ganz andere Erfahrung als die Formel 1 sein wird. "Letztes Jahr konnte ich meine DMSB-Zulassung für die Nordschleife erhalten und an der NLS9 teilnehmen, die wir gewonnen haben. Diese Vorbereitung ist sehr wertvoll, denn wir haben viel gelernt, was wir dieses Jahr mit der NLS2 und dem 24-Stunden-Rennen in unser Programm aufnehmen können", gibt er sich optimistisch.

02 Die wichtigsten Unterschiede zwischen F1 und Langstreckenrennen

Er wird sich daran gewöhnen müssen, sein Auto zu teilen © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Der erste Unterschied, den der Niederländer bemerken wird, ist das Auto, das er fährt. Er wird sich hinter das Steuer eines Mercedes AMG GT setzen. Dabei handelt es sich um die GT-Version eines Straßenautos, das mit anderen Sitzen, Überrollkäfigen und Spezialreifen für den Rennsport ausgerüstet ist. Obwohl das Auto mit Red Bull-Lackierungen versehen sein wird, wird er einen Mercedes fahren, was für ihn eine Neuerung darstellt.

Das Auto wird zwar immer noch schnell sein, aber nicht mehr so stark wie der Oracle Red Bull Racing F1-Wagen , den er gewohnt ist. Er wird höher über dem Boden sitzen, was ihm eine neue Perspektive auf die Straße bietet.

Verstappen wird sich auch daran gewöhnen müssen, sich das Auto zu teilen und eine Abstimmung zu verwenden, die für jedes Teammitglied bequem ist. Jedes Team, das an dem 24-Stunden-Rennen teilnimmt, hat drei oder vier Fahrer, die sich während des Rennens abwechseln. Das Team kann das Auto nicht speziell für den Niederländer einstellen, wie es in der Formel 1 der Fall ist, denn das könnte es für alle anderen schwierig machen. Die Fahrer müssen einen Mittelweg finden, der es ihnen ermöglicht, bei den Boxenstopps ein- und auszusteigen, ohne zu viel Zeit damit zu verbringen, das Setup des Autos zu ändern.

Denn bei Langstreckenrennen gewinnt nicht das Team, das als erstes die Ziellinie erreicht, sondern das Team, das in den 24 Stunden die meisten Runden zurücklegt. Du musst schnell, aber konstant sein. Die meisten Teams haben Zielrundenzeiten während der Stints, damit sie ihren Vorsprung halten oder die Lücke zu den Autos vor ihnen schließen können.

03 Die Anforderungen eines Langstreckenrennens

Das Interesse an Verstappens 24-Stunden-Debüt ist groß © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Der Nürburgring in der Eifel ist eine 25,3 km lange Rennstrecke. Das ist deutlich länger als alle anderen Formel-1-Strecken, sodass die Teams weniger Runden pro Stunde absolvieren werden, als Verstappen das grundsätzlich kennt.

Auch die Anforderungen eines Langstreckenrennens sind anders und ändern sich im Laufe dieser 24 Stunden. Natürlich wird das Rennen auch bei Nacht gefahren. Das wird dazu führen, dass die Fahrer müde sind und die Sicht auf der Strecke schlechter ist.

Jeder Fahrer kann maximal drei Stunden hintereinander fahren und muss zwischen den Stints mindestens zwei Stunden Pause machen. Die Schnellsten sind in der Regel insgesamt länger als andere unterwegs, aber die Verantwortung muss im Team geteilt werden.

04 Wie sich die Taktik unterscheidet

Auch die taktische Seite des Langstreckenrennens fällt im Vergleich zur Formel 1 differenzierter aus. Mehrere Fahrzeugklassen fahren gleichzeitig, was bedeutet, dass einige Autos deutlich schneller sind als andere. Die Klasse SP9 ist die schnellste, die zweitschnellste wird als SP10 bezeichnet, aber es treten auch verschiedene kommerzielle Fahrzeuge an.

Daher ist das Überleben das Ziel des Spiels, weniger die reine Geschwindigkeit. Da das Rennen über 24 Stunden geht, müssen die Teams ihr Auto so viele Minuten wie möglich am Laufen halten. Sich in Kämpfe mit anderen Autos zu verwickeln, könnte in einer Katastrophe enden. Verstappen wird sich vorsichtig durch den Verkehr bewegen müssen - zum Glück werden die meisten langsameren Autos ohne viel Aufhebens aus dem Weg gehen.

05 Die kleinen Unterschiede, die du vielleicht nicht bemerkst

Verstappen hat seine Fähigkeiten bei kürzeren GT3-Rennen verfeinert © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Es gibt auch viele andere kleinere Unterschiede, in die die Zuschauer:innen und Verstappen hineinfinden müssen. Zunächst einmal ist das Startverfahren bemerkenswert anders. Das Rennen beginnt mit einem "rollenden Start" in drei getrennten Gruppen. Das ermöglicht es den Organisatoren, das Feld der Autos zu verwalten und sicherzustellen, dass es in den ersten Runden nicht zu viel Chaos gibt.

Außerdem gibt es verschiedene Reifen von unterschiedlichen Anbietern, die die Teams während des Rennens verwenden können. Wie Verstappen es gewohnt ist, muss er seine Reifen verwalten, um das Beste aus ihnen herauszuholen, aber er kann sie nach Belieben wechseln und die Mischungen verwenden, die in der jeweiligen Situation seines Teams am sinnvollsten sind. Schließlich kann das Wetter auf dem Nürburgring sehr unberechenbar sein. Die Fahrer wissen nie, wann der Himmel aufreißt.

Für den Formel-1-Routinier wird es sicherlich eine ganz andere Erfahrung sein. Er wird sich zwar an sein Mercedes-Auto gewöhnt haben, aber die Feinheiten des Langstreckenrennens werden für ihn neu sein. Wie wird sich das Fahren in der Nacht auf ihn auswirken und wie schnell wird er sein, wenn er nur versucht, die meisten Runden zu fahren? Die Antworten darauf findet er erst beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring vom 14. bis 17. Mai.