Die besten Features des F1 World-Hub in F1 23

Was in F1 22 der F1 Life-Modus war, hört in F1 23 auf den Namen F1 World. Doch keine Sorge: Beim neuen Hub handelt es sich nicht um einen Modus, der euch einfach nur das Geld aus den Taschen ziehen will. Vielmehr versteht sich der Modus als komplette Steuerzentrale für das Spielerlebnis in der Rennsimulation .