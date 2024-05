F2-Kalender 2024: Alle Formel 2-Termine im Überblick

Nach bereits drei aufregenden Rennen und einer fast zweimonatigen Pause geht es für die F2-Piloten für die Saison-Fortsetzung nach Italien. Das nächste Rennen findet am 19. Mai in Imola am

statt. Eine Woche später, am 26. Mai, versammeln sich die Fahrer in den engen Gassen von Monaco auf der

. Danach geht es erneut in eine kurze Pause, aber dieses Mal viel kürzer, denn am 23. Juni kehrt der F2-Zirkus nach Spanien auf den Circuit de Catalunya in Barcelona zurück. Am 30. Juni geht es nach Österreich auf

und am 7. Juli nach Großbritannien zum GP von Silverstone. Die letzten beiden Wochenenden der Formel 2 vor der Sommerpause werden in Ungarn und Belgien stattfinden, bevor die Fahrer in ihren Privatautos in den wohlverdienten Urlaub fahren.