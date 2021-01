Fabian Bösch und die Entstehung des verrückten „Hill Size“-Projekts

Der Beginn des Projekts

Surveying the hill and kicker placement

Die Vorbereitungen für den Sprung

Es war alles nicht ganz so einfach auf der Grosstitlisschanze. „Es handelt sich um eine Sprungschanze von 140 Metern Länge, entschieden größer als die in Einsiedeln,“ so der fliegende Freeskier. „Glücklicherweise klappte alles perfekt. Wir haben alles vorbereitet und berechnet, um den Sprung so sicher wie möglich zu machen. Es ging auch darum, sich vor den großen Events der kommenden Saison nicht zu verletzen.“ Zwei Tage Vorbereitung waren nötig, um alles zu installieren.

Der Tag des Sprungs

Was die Angst angeht, die bei 90 km/h auf der Schanze legitim ist, hat Bösch versucht, sie so weit wie möglich zu ignorieren: „Klar hat man Angst. Aber ich wusste genau, was ich zu tun hatte, also sollte man manchmal nicht zu viel nachdenken. Und alles hat perfekt geklappt, ich bin wirklich glücklich.“

