"A Foreign Native": Eine neue Line durch die reiche Ski-Kultur im Iran

Das, was ich an meinem Sport am meisten liebe, ist, dass ich, wo immer auch beschneite Berge stehen, Ski fahren gehen kann. Ich muss dazu nicht in Österreich bleiben. Ich war bereits in Alaska, Kanada, Südamerika, Neuseeland und weiteren Ländern, ich mag aber die Herausforderung, in der Nähe des Golfes meinem Sport nachzugehen. Das hat damit zu tun, dass diese Region so abgeschieden, alles so anders und einzigartig ist.

Das Skifahren im Iran ist mit so vielen Fragezeichen verbunden, aber mit meinen dortigen Connections hatte ich das Gefühl, dass ich noch tiefer eintauchen, mich in der Kultur verlieren und Orte finden konnte, die wir uns im mittleren Osten nie erwarten würden.