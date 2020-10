Fabio Wibmer über grenzenlose Kreativität und Inspiration

, wo Wibmer sein Haus in einen Bike-Spielplatz verwandelt, wurde sein Name zum Synonym für Kreativität. Wibmer meint: „Ich habe Glück, weil es für mich ganz natürlich ist, anders zu denken, aber ich bin der Meinung, dass das jeder schaffen kann."

Sich selbst treu bleiben

inspirieren und versuchte unter anderem Elemente von Parkour und Skateboarden in seinen Bike-Stil zu integrieren.