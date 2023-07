Fabio Wibmer - Urban Freeride Lives Chile

Fabio Wibmer: Andere Menschen, das Wetter, die ganzen Circumstances – alles war anders. Für 'Urban Freeride Lives 3' waren wir in Frankreich unterwegs und da waren Treppen everywhere. Hohe Treppen, lange Treppen, schmale Treppen, also alles, was schwierig zu springen ist – das war in Paris und vor allem in Lyon unser Fokus. Für Chile haben wir uns vorgenommen, so wenige Treppen wie möglich zu fahren, sondern die Stadt selbst, die Menschen, den Spirit und die so unterschiedlichen Spots in Valparaíso in den Fokus zu rücken, um den einzigartigen Vibe der Stadt auch in unserem Edit rüberzubringen. Aber das ist mir auch extrem wichtig, dass meine Fans sehen, dass wir beim Urban Freeriding nicht in jeder Stadt Schema A umsetzen, sondern uns auf die Szenerie und das Citylife einlassen. Wir wollen uns nicht wiederholen und uns immer weiterentwickeln – das ist uns mit 'Urban Freeride Lives Chile' glaub ich wieder ganz gut gelungen ...