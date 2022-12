Back in the "Video Game" mit Fabio Wibmer

Fabio Wibmer: Ich wollte es immer schon mal ausprobieren, ob es möglich ist, mit dem Bike etwas zu produzieren, das vom Gaming inspiriert ist. Dinge tun, die in der Realität so eigentlich nicht klappen – aber in einem Videospiel als fiktive Figur möglich werden. Der Zuschauer soll das Gefühl bekommen, dass das, was er sieht, eigentlich nicht echt sein kann – wir es aber in real life gedreht haben und alles echt ist. Das war für uns Vision und Challenge zugleich.