10 Dinge, die du noch nicht über League of Legends Legende Faker wusstest

Der unbesiegbare Dämonenkönig". Der "Größte aller Zeiten". Lee Sang-hyeok hat mehrere Spitznamen, aber "Faker" ist derjenige, unter dem er allen in Erinnerung bleiben wird. Seit 2013 ist das Ausnahmetalent ein professioneller League of Legends-Spieler für T1 , nun gilt Faker als der erfolgreichste Spieler der Geschichte.

Er ist bisher der einzige Spieler, der viermal die Weltmeisterschaft gewonnen hat, und seine individuellen Auszeichnungen übertreffen bei weitem alle anderen, in jeglicher Region. Wenn du den League of Legends Esport verfolgst, dann kennst du wahrscheinlich Faker, aber hier sind 10 Dinge, die du vielleicht noch nicht über den besten LoL Spieler aller Zeiten wusstest.

01 Nicht nur ein Spieler

2020 unterzeichnete Faker einen neuen Dreijahresvertrag mit T1. Natürlich ist es immer eine gute Nachricht, wenn dein Starspieler sagt, dass er bleiben möchte, aber mit dieser Ankündigung kam noch eine viel größere. Faker wurde auch Miteigentümer von T1 Entertainment & Sports.

Außerdem kündigte er an, dass er nach seiner Spielerkarriere mit dem Führungsteam der Organisation zusammenarbeiten wird, sobald er Maus und Tastatur an den Nagel gehängt hat. Wie auch immer T1 in ein paar Jahren aussehen wird, sie werden einen der erfahrensten und technisch versiertesten Spieler aller Zeiten hinter sich haben.

02 Markentreue

Faker ist fast ein Synonym für die T1-Organisation, da er schon so lange dabei ist und ihnen so viele Erfolge beschert hat. Niemand ist einem Team so treu wie Faker, denn er hat die längste Karriere in einem einzigen Team von allen in der Geschichte hinter sich.

Im Jahr 2023 feierte er sein 10-jähriges Jubiläum bei der Organisation und unterschrieb bis mindestens 2025. Er hat derzeit keine Pläne, sich zur Ruhe zu setzen.

03 Gesunder Esser

Einige Fans waren nach dem Finale der Weltmeisterschaft 2015 verwirrt. Faker hatte gerade seine zweite Weltmeisterschaftstrophäe gewonnen, aber aus irgendeinem Grund war eines der ersten Dinge, die er auf der Bühne tat, ein Stück Brokkoli zu verschlingen . Nein, im Ernst.

Damit reagierte er auf einen Fan, der ihm einmal sagte, dass seine Haare wie Brokkoli aussehen... , vermutlich.

04 Multitalent

Faker ist der beste Midlaner der Welt, aber wie Luka "Perkz" Perkovic und Rasmus "Caps" Winther in diesem Jahr bei G2 Esports bewiesen haben, bedeutet ein Midlaner zu sein nicht, dass man nicht auch auf einer anderen Position hervorragend spielen kann.

Faker würde sich für den Dschungel entscheiden, wenn er zu einer anderen Rolle gezwungen wäre, und tatsächlich sieht man ihn im Stream oft in der Solo-Warteschlange im Dschungel, wenn er seine bevorzugte Position nicht bekommt.

Faker ist einer der besten LoL Spieler der Welt © Daebong Kim/Red Bull Content Pool

05 Andere Spitznamen

Und was können Jungler am besten? Sie lauern im Gebüsch und suchen sich den perfekten Zeitpunkt aus, um zuzuschlagen, wenn die Gegner in ihren Lanes unaufmerksam sind.

Einer der vielen alternativen League of Legends-Accounts von Faker heißt "Hide on bush" und du wirst auch in anderen Regionen Variationen dieses Namens finden. Es gibt wahrscheinlich eine ganze Reihe von Spielern, die weit oben auf der Rangliste stehen und gegen Faker gespielt haben, ohne es zu wissen.

06 Wer braucht schon Skins?

Riot Games verdient eine Menge Geld damit, dass Spieler Skins für ihren Lieblings-Champion in League of Legends kaufen. Aber der beste Spieler aller Zeiten hat kein Interesse an In-Game-Kosmetik.

Faker spielt fast nie mit einem Skin. Er zieht es vor, seine auffälligen Spielzüge im Summoner's Rift leuchten zu lassen, anstatt die Kostüme der Charaktere, die er spielt.

07 Multimedia-Star

Esports-Stars sind in Korea bereits ziemlich berühmt, aber Faker schaffte 2018 den Sprung in den Mainstream, als er in der Varieté-/Gameshow Hello Counselor auftrat. Die Witze darüber, dass er ein professioneller Gamer ist, schien er locker wegzustecken und durfte sogar neben Seulgi und Joy von der K-Pop-Gruppe Red Velvet, einer seiner Lieblingsbands, auftreten.

08 Studienfreund

In Südkorea leben 51 Millionen Menschen. Wie groß sind also die Chancen, dass Faker auf dieselbe High School gegangen ist, wie einer der anderen Topspieler von League of Legends? Zufälligerweise ging er zusammen mit Top-Spieler Kim "Deft" Hyuk-kyu zur Schule und sie traten 2013 sogar zur gleichen Zeit den League of Legends Champions Korea (LCK) bei.

Im Laufe der Jahre standen sie sich dutzende Male im Summoner's Rift gegenüber, darunter auch in einem 1v1-Showmatch zu Beginn der Saison 2023, aber wir haben nie herausgefunden, wer der bessere Schüler war.

Faker mit seinen ehemaligen Teamkollegen Cuzz und Teddy © Daebong Kim/Red Bull Content Pool

09 Blutdurstig...

Es gibt nicht viele Spieler, die so lange dabei sind wie Faker. Daher ist es nur verständlich, dass er eine Reihe von Rekorden hält, wenn es um League of Legends geht. Der Midlane-Maestro war der erste Spieler, der 2023 vier Worlds-Titel gewann und mit 27 Jahren auch der älteste Spieler ist, der das Turnier gewann.

10 ...aber nicht zu blutrünstig

So blutrünstig Faker auch ist, so hat er doch nur einen einzigen Pentakill in einem professionellen Spiel erzielt. Vielleicht liegt es daran, dass die gegnerischen Teams mittlerweile Angst haben, sich ihm zu nähern, aber es ist trotzdem eine überraschende Statistik.

Das war 2015 bei den LCK Champions 2015 Spring, als Faker NaJin e-mFire mit LeBlanc zerlegte und auch mit dem gegnerischen Team kurzen Prozess machte. Er beendete das Spiel mit einem Kill/Death/Assist-Verhältnis von 10/2/6.