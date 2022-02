9 Dinge, die du über das Breaking-Wunderkind Logistx wissen musst

Ein paar Monate später gewann sie das Juniour 7-To-Smoke-Battle beim Radikal Forze Jam 2019 in Singapur und performte dann mit ihrem Solostück "Pain is Reality" auf der jährlichen Breakin' Convention in London. Anschließend kehrte sie nach L.A. zurück, um bei der Tanzshow Arena LA das Solostück "Who You Are" aufzuführen, das vom Emmy-ausgezeichneten Choreografen B-Boy D-Trix choreografiert wurde. Nach ihrem Auftritt trat Logistx mit ihrer Crew Underground Flow in einem Exhibition Battle gegen die Red Bull BC One All Stars an. Als das Battle zu Ende war, nahm Ronnie das Mic in die Hand und sagte Logistx vor dem gesamten Publikum, dass die Red Bull BC One All Stars sie als ihr neuestes und jüngste Crewmitglied aufnehmen wollen.