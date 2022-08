Wir haben Mani kurz nach seinem fulminanten Sieg am Erzberg für ein Interview getroffen und waren erstaunt, was er uns alles über sich berichtet hat.

die Liebe zum Motorradfahren schon in die Wiege gelegt wurde – doch das war nicht so. Mani wuchs auf einem großen Bauernhof auf und saß viel lieber auf dem Rücken eines Pferdes als im Sattel des kleinen Motorrades, das ihm sein Papa zum fünften Geburtstag schenkte. Das sollte sich allerdings im Alter von sechs Jahren schlagartig ändern.

„Das Innenband heilt von allein, der Meniskus nicht und dann haben wir damals gesagt, solang es geht, brauchen wir nicht operieren. Der Meniskus ist halt öfter mal stecken geblieben und dann habe ich das Bein so rausgedrückt, damit er wieder hineinspringt und an Neujahr war es dann so, dass er nicht mehr zurückgegangen ist.“

„Wir waren in Italien beim Rad fahren, zu zwanzigst, ich mit meinen ganzen Kumpels und dann haben wir gesagt, wir springen noch ins Meer rein und beim ins Meer laufen bin ich umgeknickt und dachte mir: „Oh, scheiße!“ Dann haben wir das Bein herumgedreht und versucht, den Meniskus wieder reinzudrücken, aber es hat nichts geholfen und dann bin ich am vierten Jänner operiert worden. Das war eine lange Nacht.“

Den Stein ins Rollen gebracht hat Mentaltrainerin Veronika Mayerhofer als sie ihn in einem Gespräch fragte: „Was machst du bei anderen Rennen anders als am Erzberg?“

