10 Dinge, die du über Poppin’C wissen musst

Poppin'C at the Red Bull Dance Your Style World Final in 2019

Patience and focus help Poppin'C to reach his goals

„Heute besteht meine größte Herausforderung darin, als Tänzer weiter zu wachsen und immer mehr zu unterrichten. Ich konnte schon in vielen Ländern unterrichten, es bleiben aber immer noch ein paar auf meiner Liste. Ich war der erste Schweizer Popper, der in Asien Workshops gab. Ich will dort, in den USA und in Europa ein paar Schulen eröffnen. Ich will mein eigenes großes Streetdance-Event auf die Beine stellen. Meine Mutter hat mich so sehr inspiriert, dass ich jetzt Kindern und Nachwuchstänzer:innen das geben will, was ich damals von ihr bekommen habe. Deshalb mache ich jeden Tag weiter.“

