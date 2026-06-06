FC 26: So hat sich Benny Henrichs seit FIFA 16 entwickelt

Benjamin Henrichs besetzt im deutschen Fußball seit Jahren die Rolle des soliden Profis, der selten für die ganz großen Schlagzeilen sorgt. Nach einer langen Leidenszeit rückte der Außenverteidiger von RB Leipzig zuletzt aber wieder mehr in den Fokus. Ein Achillessehnenriss im Winter 2024 bremste seine Karriere für über ein Jahr vollständig aus. Erst Anfang 2026 kehrte er auf den Rasen zurück und sammelte in der Rückrunde der Saison 2025/26 eher als Joker Einsatzminuten.
Während Benny Henrichs im Team von Coach Ole Werner um seinen Stammplatz kämpft, beschert ihm Publisher EA Sports in FC 26 eine Spezialkarte, die ihn leistungsmäßig weit über sein übliches Gold-Rating hebt. Diese Karte macht ihn zu einer der stärksten Bundesliga-Optionen auf der rechten Abwehrseite.
Aber von vorn: Die Geschichte des Außenverteidigers auf dem virtuellen Platz beginnt in FIFA 16. Das ist die Evolution von Benny Henrichs.
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Benny Henrichs: Die Anfänge im offensiven Mittelfeld
Der Blick auf die Anfänge seiner Ultimate-Team-Karriere offenbart eine interessante Positionsänderung. In FUT 16 startete Henrichs als Bronzekarte mit einem 58er Rating noch im offensiven Mittelfeld. Sein Weg zum Rechtsverteidiger war das Ergebnis seiner taktischen Flexibilität bei Bayer 04 Leverkusen. Erst in FIFA 18 festigte er seinen Status mit einer 76er Goldkarte in der Abwehrkette.
Vereine von Benny Henrichs
Jahre
Bayer 04 Leverkusen
2015 - 2018
AS Monaco
2018 - 2020
RB Leipzig
Seit 2020
In den folgenden Jahren blieb Henrichs eine eher durchschnittliche Gold-Option. Sein Rating entwickelte sich von einer 76 zu einer knappen 80 Punkte-Karte, ohne jemals zur absoluten Elite der Simulation zu gehören. Er war der klassische Ergänzungsspieler für Starter-Teams, der solide Defensivarbeit ohne große Highlights bot.
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EA FC 26: Die Spezialkarte als Gamechanger
In EA Sports FC 26 weicht die Simulation deutlich von der realen aktuellen Einsatzzeit für RB Leipzig ab. Seine Basis-Goldkarte von 80 Punkten spiegelt sein normales Leistungsniveau nach der langen Verletzung wider. Die Community blickt jedoch eher auf seine 88er Spezialversion. Mit 90 Tempo und 88 Defensive stellt diese Karte plötzlich eine ernsthafte Konkurrenz für etablierte Größen wie Joshua Kimmich vom FC Bayern München dar.
Da Kimmich in der Regel auf der Sechser-Position eingesetzt wird, füllt Henrichs eine wichtige Lücke auf dem rechten Flügel. Er bietet eine Physis von 84 Punkten und eine Passsicherheit von 85, was ihn für viele Bundesliga Squads aktuell unverzichtbar macht.
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Benny Henrichs: So ist seine Evolution einzuordnen
Die Geschichte von Benjamin Henrichs in Ultimate Team ist keine Erzählung von einer stetigen Entwicklung zum Superstar. Es ist vielmehr die Dokumentation eines verlässlichen Profis, der durch das neue Evolutions-System und spezielle Karten-Releases eine neue Relevanz erhält. Er profitierte in FC 26 von den Möglichkeiten, seine Basis-Werte künstlich zu steigern. Dank dieser Upgrades erhält die Community eine Henrichs-Karte, die physisch und defensiv mit den Besten der Bundesliga mithalten kann.
Darum verpasst Benny Henrichs die WM 2026
Eine Nominierung für die WM 2026 hat Benny Henrichs verpasst - auch aufgrund seiner langen Verletzung und der daraus resultierenden fehlenden Spielpraxis bei den Roten Bullen. Sein Comeback ist sportlich wertvoll, doch die Konstanz fehlt nach der langen Verletzung noch.
In FC 26 hingegen hat er seinen Peak bereits erreicht. Die 88er Karte ermöglicht es der Community, eine extrem starke Version von Henrichs zu spielen. Diese Karte bietet alles, was ein moderner Außenverteidiger benötigt.