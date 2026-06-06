FC 26: So hat sich Benny Henrichs seit FIFA 16 entwickelt

besetzt im deutschen Fußball seit Jahren die Rolle des soliden Profis, der selten für die ganz großen Schlagzeilen sorgt. Nach einer langen Leidenszeit rückte der Außenverteidiger von

zuletzt aber wieder mehr in den Fokus. Ein Achillessehnenriss im Winter 2024 bremste seine Karriere für über ein Jahr vollständig aus. Erst Anfang 2026 kehrte er auf den Rasen zurück und sammelte in der Rückrunde der Saison 2025/26 eher als Joker Einsatzminuten.