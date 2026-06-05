FC 26: So hat sich Christoph Baumgartner seit FIFA 19 entwickelt

Das diesjährige Team of the Season der Bundesliga in

hat

noch mehr in den Fokus gerückt. Publisher EA Sports belohnte den Offensivspieler von

nach einer historischen Saison auf dem echten Rasen mit einer massiv aufgewerteten Spezialkarte. Der österreichische Fußballer des Jahres 2024, der außerdem den Weltrekord für das schnellste Länderspieltor der Geschichte hält (Tor nach sechs Sekunden gegen die Slowakei) erreicht nun auch virtuell seinen bisherigen Karriere-Höhepunkt.