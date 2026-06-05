FC 26: So hat sich Christoph Baumgartner seit FIFA 19 entwickelt

Das diesjährige Team of the Season der Bundesliga in FC 26 Ultimate Team hat Christoph Baumgartner noch mehr in den Fokus gerückt. Publisher EA Sports belohnte den Offensivspieler von RB Leipzig nach einer historischen Saison auf dem echten Rasen mit einer massiv aufgewerteten Spezialkarte. Der österreichische Fußballer des Jahres 2024, der außerdem den Weltrekord für das schnellste Länderspieltor der Geschichte hält (Tor nach sechs Sekunden gegen die Slowakei) erreicht nun auch virtuell seinen bisherigen Karriere-Höhepunkt.
Wir stellen dir hier die Evolution des Österreichers vor, der die WM 2026 mit einer schweren Muskelverletzung im rechten Oberschenkel verpassen wird und im Juni mit der Reha beginnt.
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Christoph Baumgartner: Der lange Weg aus der Talentschmiede
Die Reise von Christoph Baumgartner in der Fußballsimulation begann vor einigen Jahren als unbeschriebenes Blatt. In FIFA 19 veröffentlichten die Entwickler die erste Karte des damaligen Nachwuchsspielers der TSG Hoffenheim mit einer bescheidenen Bronzewertung von 60 Punkten.
Seine kontinuierlichen Leistungen in der Bundesliga erzwangen bald darauf regelmäßige Upgrades. In FIFA 20 erreichte er erstmals den Goldstatus mit einem Rating von 73 Punkten, da er sich als torgefährlicher Stammspieler in Sinsheim etablierte. Diese Aufwärtskurve setzte sich in den folgenden Serienteilen konsequent fort. Seine Werte kletterten über 75 Punkte in FIFA 21 auf solide 78 Punkte in FIFA 23. Die Ratings folgten exakt seiner wachsenden Bedeutung auf dem echten Platz.
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So schaffte Baumi den Sprung zur internationalen Klasse
Der Vereinswechsel zu RB Leipzig veränderte seine Rolle grundlegend, da Baumgartner nun mehr Verantwortung auf Champions League Niveau übernahm. In FC 24 startete er mit einem Basis Rating von 79 Punkten in die Saison.
Darauf folgten in FC 25 weitere Leistungssteigerungen belohnt mit einer 80er Goldkarte und einer Spezialkarte mit 86 Punkten. Die aktuelle Version FC 26 krönt diese beständige Konstanz eindrucksvoll. Insgesamt verzeichnet die Historie des Modus mittlerweile 13 verschiedene Karten des Offensivmotors. Die Veröffentlichung der TOTS Version markiert den Peak seiner Attribute, da er die Position des offensiven Mittelfeldspielers mit enormer Dominanz besetzt. Die Karte spiegelt seine Fähigkeiten in vollem Umfang wider.
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Team of the Season: Wie Baumi zur Meta-Karte wurde
Die Attribute der neuesten Spezialkarte passen exakt in die aktuelle Spielmechanik von FC 26. Baumgartner verfügt über 95 Punkte im Dribbling, die ihm extrem präzise Bewegungen auf engem Raum ermöglichen. Sein Tempo von 92 Punkten unterstützt schnelle Vorstöße in die Spitze bei Kontersituationen. Die Kombination aus 90 Punkten beim Schuss und 90 Punkten beim Passspiel erzeugt maximale Torgefahr aus der Zentrale.
Besonders effektiv ist der Offensivspieler aber durch seine beiden goldenen PlayStyles Incisive Pass und Technical, die das Spiel nicht nur beschleunigen, sondern auch jederzeit mit einem Pass gefährlich werden lassen. Eine Physis von 87 Punkten verleiht ihm außerdem eine wichtige Robustheit in direkten Duellen vor dem Strafraum. Die Defensive fällt mit 75 Punkten solide aus, wodurch er wichtige Bälle im Gegenpressing erobert.
Christoph Baumgartner: Verlässlichkeit auf allen Ebenen
Christoph Baumgartner liefert auf dem realen Platz und virtuell für RB Leipzig absolut verlässlich ab. Die Evolution von einer 60er Bronzekarte zur 93er TOTS-Karte unterstreicht den Ertrag harter Arbeit und stetiger Weiterentwicklung. Die Community in FC 26 Ultimate Team erhält mit ihm eine erstklassige Lösung für die Spielgestaltung, die in den meisten Meta Teams einen Stammplatz verdient. Zukünftige Updates oder kommende Ableger von EA FC werden zeigen, ob er dieses hohe Niveau halten kann und weitere Top-Karten von Baumi folgen.