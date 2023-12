Mit unschlagbarem Eifer: Die wahre Lebensgeschichte von Felipe Gustavo

Skateboarding lebt von Träumen, und Felipe Gustavos Geschichte ist mittlerweile legendär: Sein Vater verkaufte das Familienauto in Brasilien, um ihm die Teilnahme an einem Contest in Florida zu ermöglichen. Diesen gewann er überraschend, womit sein Leben eine völlig neue Wendung nahm.

Geboren und aufgewachsen in Brasilia, begann der leichtfüßige Wundertechniker 1998 mit dem Skaten. 25 bemerkenswerte Jahre später hat er nun die Form seines Lebens erreicht. Gustavos äußerst produktive Skatekarriere hatte keine besonders vielversprechenden Anfänge, aber seine Tatkraft und sein Talent haben ihn zu einem der erfolgreichsten Profi-Skateboarder des letzten Jahrzehnts gemacht.

Gustavo ergriff seine Chance, als sich ihm diese 2007 in einem kleinen Lagerhaus in Tampa, Florida, bot. Was dann geschah, erzählen wir dir hier.

01 Die Chance ergreifen

Die inspirierende Geschichte über den Verkauf des Autos durch seinen Vater wurde zu Hause in Brasilien zur nationalen Folklore.

"Ich hatte Glück und gewann", sagt Gustavo heute. "Ich war so aufgeregt. Ich wusste, dass das mein Tag war, an dem ich mich beweisen konnte. Tampa Am ist einer der berühmtesten Wettbewerbe überhaupt. Wenn du das Ding gewinnst, hast du eine Chance und die Leute wissen, wer du bist. Mein Vater wusste, dass ich unbedingt mitfahren wollte und verkaufte das Familienauto. Er kaufte zwei Tickets für 1.000 Dollar. Am Montag nach dem Wettbewerb war mein Name auf der ganzen Welt bekannt. Dieser 15-jährige Junge, der kein Englisch spricht, hat Tampa Am gewonnen. Das änderte meine Geschichte, das änderte meine gesamte Karriere."

Gustavo kehrte in seine Heimat Brasilien zurück, aber nicht für lange. Das Momentum im Skateboarding kommt in Wellen: ein Magazin-Cover hier, ein Contest-Sieg dort, ein bahnbrechender Trick, der deinen Namen in die Geschichtsbücher einträgt, da.

Gustavo wusste, dass die erste Welle seines Momentums ihn an die Küste Kaliforniens schwemmen würde. Ende 2007 verließ er sein Zuhause und sagte zu seinen Eltern: "Ich muss weg, es gibt etwas anderes für mich". Im Alter von nur 15 Jahren machte er sich auf den Weg, um sein Glück in der unsicheren Welt des professionellen Skateboardens in den USA zu versuchen.

Tampa Am ist einer der berühmtesten Wettbewerbe überhaupt. Wenn du das Ding gewinnst, hast du eine Chance und die Leute wissen, wer du bist.

02 Das Leben auf Video

Gustavos Aufstieg in die Profi-Ränge des Skateboardens direkt in der Geburtsstätte dieser Kultur ist eine Geschichte, die gleichermaßen inspiriert wie verblüfft. "Im Juli 2007 ging ich zum ersten Mal nach LA", erinnert er sich rückblickend. "Ich traf mich mit Leuten aus dem Internet und übernachtete auf Couchen und Luftmatratzen."

Innerhalb von drei Jahren wurde Gustavo vom Branchenriesen Plan B Skateboards unter Vertrag genommen, der 2010 seinen VAMdalism-Videopart veröffentlichte. Im November 2013 wurde er für die Marke zum Profi, wirkte 2014 in ihrem fünften abendfüllenden Video "True" mit und hatte einen kompletten Part in ihrem 2022 veröffentlichten "Code".

03 Ein karrierebestimmender Moment

Zwischen seinen Videos wurde Gustavo zu einem festen Bestandteil der Contest-Szene: Er wurde Zweiter beim Tampa Pro Contest 2018, Olympiateilnehmer bei der Skateboard-Einführung 2020 in Tokio und belegte einen beeindruckenden fünften Platz beim Showdown der World Skateboarding Tour im Sommer 2023 in Rom.

Das alles sollte sich jedoch als Vorspiel erweisen, denn nur wenige Monate später gewann er seinen allerersten Street League Contest in Australien. Für einen Skateboarder im zehnten Jahr seiner Profikarriere, mit all den Verletzungen und der Erschöpfung, die damit einhergehen, war das einfach unglaublich. Da der Weg nach Paris mit den beiden Qualifikationswettbewerben in Shanghai und Budapest, die über die Teilnahme an den Spielen 2024 entscheiden, immer näher rückt, sei auf folgendes hingewiesen: Gustavo liegt in der offiziellen Skate-Weltrangliste auf einem soliden 19. Platz.

Wenn du nur fünf Prozent von dem wüsstest, was ich getan habe, um heute hier zu sein, würdest du mir die Hand schütteln Felipe Gustavo

04 Sich noch mehr anstrengen

Natürlich sind das Filmen von Videoparts und das Absolvieren von Contests nicht die einzigen Aspekte des Pro-Skater-Daseins. Auf Tournee zu gehen, um die Kultur in Form von Performances zu fördern, ist eine Möglichkeit für Skateboarder und die Marken, die sie unterstützen, mit Skateboard-Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.

Gustavo ist ein so beständiger Skateboarder, dass er als Demo-Maschine gilt und daher bei seinen Sponsoren sehr gefragt ist. Sie wissen, dass er eine Demo auf seinen eigenen Schultern tragen, mit seinem umfassenden Trick-Repertoire und seinem Sinn für ganz großes Feuerwerk. Der am härtesten arbeitende Mann im Skater-Game legt sich an allen Fronten ins Zeug - oder, wie er es selbst ausdrückt: "Wenn du nur fünf Prozent von dem wüsstest, was ich getan habe, um heute hier zu sein, würdest du mir die Hand schütteln."

05 Die Zukunft

Die Karriere eines Profi-Skaters kann rasend schnell vorbei sein, wenn das Niveau so hoch ist, dass lebensverändernde Verletzungen nicht nur üblich, sondern sogar wahrscheinlich sind. In der Vergangenheit hat dies dazu geführt, dass viele junge Talente auf dem Höhepunkt ihres Könnens auf der Strecke geblieben sind. Es geht immer mehr darum, herauszufinden, wie die Athleten ihre Talente anderweitig nutzen können.

Gustavo hat einen Teil seiner Contest-Gewinne in die Eröffnung seiner eigenen Filiale von Acai Republic investiert, die sich in der angesagten Fairfax Avenue in Los Angeles schnell zu einem beliebten Treffpunkt für Skater entwickelt.

Wie sieht er seine Zukunft in 20 Jahren? "Ich werde auf jeden Fall cruisen. Ich werde cruisen und wahrscheinlich drei Kinder oder so haben", sagt er. "Ich nehme sie auf meinen Rücken und fahre herum. Açai-Läden und Skateboarding-Vertrieb, ein olympischer Trainer sein. Den Skatern etwas zurückgeben, weißt du?"

Vom hungrigen Unbekannten, der 55 Länder in einer Profikarriere besucht hat, zu einem Top-Athleten, der eine Karriere lebt, die bereits ein Jahrzehnt andauert und erst jetzt ihren Höhepunkt erreicht: Gustavo ist der lebende Beweis, dass Skateboarding von der Kraft der Träume lebt.